هدد باللجوء للفيفا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بإقامة مباراة الأهلي دون جماهير
وجه نادي الهلال السوداني خطابا رسميا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب فيه إقامة مباراته الأخيرة مع النادي الأهلي المصري في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بدون جماهير، أو عدد محدود في ظل "الأجواء المشحونة".
وتنطلق مباراة الأهلي والهلال السوداني، مساء يوم السبت المقبل الموافق 1 أبريل 2023، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المنتظر أن يشهد اللقاء "الفاصل" بين الأهلي والهلال لحصد بطاقة العبور لدور خروج المغلوب، حضور 50 ألف متفرج.
وأصدر نادي الهلال بيانا رسميا، مساء اليوم الأحد، قال فيه، إن هذا الطلب جاء في ظل أهمية اللقاء بالجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال الهلال في بيانه، إنه يتطلع لعدم حضور جماهيري أمام الأهلي، أو اللعب في حضور عدد محدد من الجماهير، علما بأن "الاتحاد الأفريقي تجاهل خطاباته الثلاث الخاصة بالمباراة، مقدما عدة مقترحات، وجاءت كالتالي:
أولا: اقترح الهلال أولا إقامة المباراة دون جمهور، أو اللعب في حضور عدد محدد من الجماهير.
ثانيا: طالب الهلال بتطبيق المادة 24 والتي تقر بأحقية الفريق بنسبة 5% من سعة الاستاد لجمهوره، كما طالب الهلال بأحقيته في أداء مرانه الختامي على ملعب المباراة قبل انطلاقها بـ 24 ساعة، وهو ما لن يكون ممكنا؛ لإقامة مباراة الزمالك ضد المريخ في ذلك الوقت.
وهدد الهلال بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم حال لم يرد “كاف” على خطاباته، خاصة في ظل ما أسماه "الأجواء المشحونة".
وأصدر النادي السوداني بيانا رسميا، الأسبوع الماضي، قال فيه: "قرر المجلس مخاطبة (كاف)، وإرفاق كافة الفيديوهات التي تصدر من جماهير الأهلي ضد نادي الهلال، والتي تدعو إلى بث ونشر خطاب الكراهية، وإفراغ كرة القدم من معانيها السامية والرفيعة، وحث الاتحاد القاري على القيام بكافة الإجراءات التي تحفظ وتؤمن سلامة بعثة الهلال وجماهيره منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة".
وأضاف البيان: "قرر المجلس مخاطبة الأمين العام لوزارة الخارجية لإخطار سفير السودان في القاهرة بمواعيد وصول البعثة؛ للقيام بكافة الإجراءات والاتصالات مع جهات الاختصاص؛ لحفظ أمن وسلامة البعثة وجماهير الهلال منذ الوصول إلى القاهرة وحتى المغادرة".
ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال صاحب المركز الثاني، فيما يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، ويتذيل القطن الكاميروني الترتيب دون رصيد من النقاط.