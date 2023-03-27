هدد باللجوء للفيفا.. الهلال السوداني يطالب الكاف بإقامة مباراة الأهلي دون جماهير

وأصدر نادي الهلال بيانا رسميا، مساء اليوم الأحد، قال فيه، إن هذا الطلب جاء في ظل أهمية اللقاء بالجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الهلال في بيانه، إنه يتطلع لعدم حضور جماهيري أمام الأهلي، أو اللعب في حضور عدد محدد من الجماهير، علما بأن "الاتحاد الأفريقي تجاهل خطاباته الثلاث الخاصة بالمباراة، مقدما عدة مقترحات، وجاءت كالتالي:

أولا: اقترح الهلال أولا إقامة المباراة دون جمهور، أو اللعب في حضور عدد محدد من الجماهير.

ثانيا: طالب الهلال بتطبيق المادة 24 والتي تقر بأحقية الفريق بنسبة 5% من سعة الاستاد لجمهوره، كما طالب الهلال بأحقيته في أداء مرانه الختامي على ملعب المباراة قبل انطلاقها بـ 24 ساعة، وهو ما لن يكون ممكنا؛ لإقامة مباراة الزمالك ضد المريخ في ذلك الوقت.

وهدد الهلال بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم حال لم يرد “كاف” على خطاباته، خاصة في ظل ما أسماه "الأجواء المشحونة".