فينيسيوس جونيور يتعرض للسخرية والتنمر من لاعبي ريال مايوركا (فيديو)

واستضاف ريال مدريد فريق ريال مايوركا، وفاز عليه بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.

وعاد "فينيسيوس" إلى البرنابيو لأول مرة منذ 11 نوفمبر، عودة في وقت مبكر عن المتوقع بعد إصابته.

وخلال أحداث المباراة قام المهاجم البرازيلي بالاحتجاج على العديد من الأخطاء المرتكبة من قِبل حكم المباراة مونييز.

وبسبب هذه الاحتجاجات وقعت العديد من المحادثات والإهانات على أرض الملعب ضد فينيسيوس منهم مع سامو كوستا، وأيضًا مدافع مايوركا مافيو الذي قام بإيماءة قبيحة في وجهه "وضع يديه على وجهه وهو يقوم بإيماءة البكاء" بينما كان فينيسيوس يحتج على أحد الأخطاء التي ارتُكبت ضده.