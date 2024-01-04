فينيسيوس جونيور يتعرض للسخرية والتنمر من لاعبي ريال مايوركا (فيديو)
تعرَّض البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد للسخرية والتنمر مرة أخرى، خلال مباراة ريال مدريد أمام مايوركا في الدوري الإسباني.
واستضاف ريال مدريد فريق ريال مايوركا، وفاز عليه بهدف دون رد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإسباني.
وعاد "فينيسيوس" إلى البرنابيو لأول مرة منذ 11 نوفمبر، عودة في وقت مبكر عن المتوقع بعد إصابته.
وخلال أحداث المباراة قام المهاجم البرازيلي بالاحتجاج على العديد من الأخطاء المرتكبة من قِبل حكم المباراة مونييز.
وبسبب هذه الاحتجاجات وقعت العديد من المحادثات والإهانات على أرض الملعب ضد فينيسيوس منهم مع سامو كوستا، وأيضًا مدافع مايوركا مافيو الذي قام بإيماءة قبيحة في وجهه "وضع يديه على وجهه وهو يقوم بإيماءة البكاء" بينما كان فينيسيوس يحتج على أحد الأخطاء التي ارتُكبت ضده.
وسجل أنطونيو روديغر هدفًا في الشوط الثاني ليقود ريال مدريد المتصدر للفوز 1-صفر على ضيفه مايوركا، اليوم الأربعاء، ويمدد سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إلى 13 مباراة.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال إلى 48 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام جيرونا مفاجأة البطولة الذي يستضيف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في وقت لاحق اليوم.