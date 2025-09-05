وياه ودروغبا يقودان لجنة لفيفا من أجل مكافحة العنصرية في كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة تكوين لجنة من 16 لاعبا من مشاهير كرة القدم من الجنسين، بقيادة الليبيري جورج وياه لمواجهة العنصرية في الرياضة، خاصة في ملاعب كرة القدم.

وتضم المجموعة لاعبين ولاعبات من 14 دولة وسيكون من ضمن أعضائها، وتضم أيضا الإيفواري ديدييه دروغبا والبطلة الأولمبية البرازيلية فورميجا.

وستقدم لجنة "صوت الفيفا" لمكافحة العنصرية المشورة بشأن استراتيجيات مكافحة الظاهرة، والمشاركة في البرامج التعليمية، كما ستسهم في الإصلاحات التي تشهدها اللعبة.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا في بيان: "هؤلاء الأعضاء الستة عشر سيدعمون التعليم على جميع مستويات اللعبة ويروجون لأفكار جديدة من أجل التغيير الدائم.

وتابع: "سوف يواصلون الضغط من أجل إحداث تحول في ثقافة كرة القدم، والتأكد من أن تدابير مكافحة العنصرية ليست محض كلام، وإنما تُنفذ داخل الملعب وخارجه".

وأضاف إنفانتينو: "لنكن واضحين في هذا الشأن: العنصرية والتمييز ليسا مجرد خطأ، بل هما جريمتان. يجب معاقبة المسؤولين عن جميع حوادث العنصرية، سواء في الملاعب أو عبر الإنترنت، معاقبة كاملة، سواء في عالم كرة القدم أو في المجتمع ككل".

وعندما تعرض أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث لإساءة عنصرية في اليوم الافتتاحي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز في ليفربول الشهر الماضي، قال إنفانتينو إن لجنة صوت اللاعبين ستتواصل مع الدولي الغاني.

وقال وياه، اللاعب الإفريقي الوحيد الفائز بالكرة الذهبية والرئيس السابق لليبيريا: "كرة القدم تجلب الوحدة والتنمية. كما أنها تعزز الإنسانية.

وتعهد النجم السابق لميلان الإيطالي قائلا: "سأبذل قصارى جهدي دائما، كما فعلت في الماضي وما زلت أفعل، للترويج لهذه الرياضة، لأن كرة القدم هي حياة. ويشرفني أن أتولى هذا الدور".

وضمت لجنة صوت اللاعبين كلا من جورج وياه (ليبيريا)، إيمانويل أديبايور (توجو)، ميرسي أكيدي (نيجيريا)، إيفان كوردوبا (كولومبيا)، ديدييه دروجبا (ساحل العاج)، خليلو فاديجا (السنغال)، فورميجا (البرازيل)، جيسيكا أوارا (فرنسا)، مايا جاكمان (نيوزيلندا)، صن جيهاي (الصين)، بليز ماتويدي (فرنسا)، آيا مياما (اليابان)، لوتا شيلين (السويد)، بريانا سكوري (الولايات المتحدة)، ميكائيل سيلفستر (فرنسا) وخوان بابلو سورين (الأرجنتين).