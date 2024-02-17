رونالدو يرقص العرضة مع حارس النصر بعد هدف رائع (فيديو)
احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بهدفه في شباك الفتح بشكل رائع.
النصر يلاقي الفتح، مساء السبت، في إطار مواجهات الأسبوع الـ20 من عمر مباريات الدوري السعودي هذا الموسم 2023-2024.
وسجل رونالدو هدفا رائعا في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول الذي يجمع الفريقين، ليقوم بالاحتفال على طريقته الشهيرة مع الجماهير.
ودخل وليد عبدالله، حارس النصر، للملعب من أجل الاحتفال مع رونالدو والذي رقص معه العرضة السعودية.
ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يرقص فيها رونالدو العرضة السعودية، حيث قام بها من قبل العام الماضي، احتفالا بهدفه في شباك نادي الشباب.
وقبل انطلاق المباراة نال كريستيانو رونالدو جائزة لاعب شهر ديسمبر في الدوري السعودي، بعد نجاحه في تسجيل خمسة أهداف وصناعة هدفين، خلال أربعة لقاءات خاضهما مع الفريق خلال هذا الشهر.
وبذلك يصبح رونالدو أفضل لاعب في الدوري السعودي للجوالات "16، 17، 18، 19".
وتعد هذه المرة الثالثة خلال الموسم الحالي، التي يتوج فيها النجم البرتغالي بجائزة لاعب الشهر في الدوري، بعد حصده للجائزة في شهري "أغسطس وسبتمبر" الماضيين.