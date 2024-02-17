رونالدو يرقص العرضة مع حارس النصر بعد هدف رائع (فيديو)

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، بهدفه في شباك الفتح بشكل رائع.

النصر يلاقي الفتح، مساء السبت، في إطار مواجهات الأسبوع الـ20 من عمر مباريات الدوري السعودي هذا الموسم 2023-2024.

وسجل رونالدو هدفا رائعا في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول الذي يجمع الفريقين، ليقوم بالاحتفال على طريقته الشهيرة مع الجماهير.

ودخل وليد عبدالله، حارس النصر، للملعب من أجل الاحتفال مع رونالدو والذي رقص معه العرضة السعودية.