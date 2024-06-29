لامين يامال مع منتخب إسبانيا
لامين يامال مع منتخب إسبانياروتيرز

باريس سان جيرمان يستعد لوضع مبلغ فلكي للتعاقد مع لامين يامال

ينتهي عقد النجم لامين يامال مع برشلونة في يونيو 2026

كشفت تقارير إخبارية إسبانية وفرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي لا يزال يحلم بانتزاع توقيع نجم الكرة الإسبانية وجوهرة نادي برشلونة لامين يامال على الرغم من ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه حتى يونيو 2026 فضلا عن ارتفاع قيمته التسويقية.

وأضافت المصادر المقربة من يامال أن باريس سان جيرمان أن إدارة النادي أبدت استعدادها لدفع ما يزيد عن 250 مليون يورو نظير التعاقد مع لامين يامال وذلك بعد مغادرة النجم كيليان مبابي نحو ريال مدريد في نهاية عقده مع الفريق الباريسي في موسم 2023 ـ 2024.

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ووفقا لما أوردته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أبدى مسؤولو سان جيرمان بطل فرنسا، استعدادهم لدفع مبلغ خيالي يصل إلى 250 مليون يورو للتعاقد مع لامين يامال خلال الصيف الجاري.

وزاد تألق يامال، الذي بات أصغر لاعب يشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا، وذلك بمشاركته في النسخة الحالية المقامة في ألمانيا، في ارتفاع قميته التسويقية وتهافت النوادي عليه رغم أنه يملك شرطا جزائيا خياليا في عقده مع البارسا يصل إلى مليار يورو وفق ما أوردته مصادر إعلامية.

وقالت تقارير إخبارية مطلعة على خفايا الأمور في برشلونة، أن النادي الكتالوني يفكر فعلا في طريقة للخروج من الأزمة المالية الخانقة التي يعيش على وقعها منذ أكثر من عامين، ولكنه في كل الأحوال لن يضحي بجوهرته الثمينة التي لا تزال في بداياتها مع النادي.

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وفي أبريل الماضي، تحدثت تقارير عدة عن رغبة رئيس باريس سان ناصر الخليفي والمدرب الإسباني لويس إنريكي في ضم يامال إلى الفريق ليعوض رحيل كيليان مبابي.

لكن صحيفة :ماركا" الإسبانية، ذكرت في ذلك الوقت أن نادي برشلونة لا يبدو منزعجا من عروض باريس سان جيرمان، لا فقط بسبب قيمة الشرط الجزائي المرتفعة للغاية وإنما أيضا بسبب رغبة نجمه يامال في البقاء مع النادي.

ويخوض يامال يوم الأحد مباراته الرابعة في يورو 2024 عندما يلاقي منتخب إسبانيا نظيره الجورجي في الدور ثمن النهائي من المسابقة.

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