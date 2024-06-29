باريس سان جيرمان يستعد لوضع مبلغ فلكي للتعاقد مع لامين يامال

كشفت تقارير إخبارية إسبانية وفرنسية أن باريس سان جيرمان الفرنسي لا يزال يحلم بانتزاع توقيع نجم الكرة الإسبانية وجوهرة نادي برشلونة لامين يامال على الرغم من ارتباط اللاعب بعقد مع ناديه حتى يونيو 2026 فضلا عن ارتفاع قيمته التسويقية.

وأضافت المصادر المقربة من يامال أن باريس سان جيرمان أن إدارة النادي أبدت استعدادها لدفع ما يزيد عن 250 مليون يورو نظير التعاقد مع لامين يامال وذلك بعد مغادرة النجم كيليان مبابي نحو ريال مدريد في نهاية عقده مع الفريق الباريسي في موسم 2023 ـ 2024.