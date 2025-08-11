الأهلي السعودي يبدأ تحركاته لضم بديل محرز

أوصى ماتياس يايسله، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، الإدارة الرياضية بالتعاقد مع لاعب في مركز الجناح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض غياب الجزائري رياض محرز.

وسيغيب محرز عن صفوف النادي الأهلي بسبب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في المغرب شهر ديسمبر المقبل.

وكشفت مصادر أن الإدارة الرياضية للأهلي بدأت بالفعل مفاوضات مع لاعب برازيلي شاب من مواليد 2004، من المقرر تسجيله ضمن القائمة الأجنبية للفريق الأول.

ولم تكشف تلك المصادر عن اسم اللاعب، إلا أنه سيكون لاعبًا أجنبيًا يحمل الجنسية البرازيلية.

يذكر أن الفريق الأهلاوي يواصل تدريباته تحضيراً لمباراته الودية أمام فريق الرياض، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

كما يستعد الأهلي لخوض مواجهة القادسية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، المقررة يوم الأربعاء 20 أغسطس الجاري، في هونغ كونغ.