الهلال يهزم نافباخور ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)
تأهل الهلال السعودي إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه 2/0 على مضيفه نافباخور نامانغان الأوزبكي، اليوم الثلاثاء.
وحصل الهلال على ضربة جزاء سددها سالم الدوسري، لكن أوتكير يوسوبوف حارس نافباخور صدها، وعادت منه ليضعها البرازيلي مالكوم في المرمى في الدقيقة 68.
في الدقيقة 85 سدد سالم الدوسري كرة يمينية رائعة لتسقط فوق أوتكير يوسوبوف حارس نافباخور، ويوقع هدفا خياليا في فوز الهلال 2/0.
ورفع نادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات يتصدر بها ترتيب المجموعة الرابعة، ليضمن التأهل لدور الـ16 متصدرا، في حين جمدت الخسارة رصيد نافباخور عند 10 نقاط في المركز الثاني.
وتعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب في الرياض، وفي 5 مباريات حقق الهلال الفوز 4 مرات وتعادل مرة.
ويتقدم متصدرو المجموعات العشر إلى الدور التالي مع أفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني من كل قسم من القسمين الغربي والشرقي.
وسيكون الهلال على موعد مع مباراة نارية عندما يستضيف منافسه التقليدي النصر يوم الجمعة، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.
وبعدها يلعب الهلال مع نساجي مازاندران الإيراني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.
والهلال هو البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، أحرزها أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.
ويتصدر الهلال أيضا ترتيب الدوري السعودي ويملك 38 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط على النصر الثاني.