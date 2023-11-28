الهلال يهزم نافباخور ويتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

وتعادل الفريقان 1/1 في مباراة الذهاب في الرياض، وفي 5 مباريات حقق الهلال الفوز 4 مرات وتعادل مرة.

ويتقدم متصدرو المجموعات العشر إلى الدور التالي مع أفضل ثلاثة فرق في المركز الثاني من كل قسم من القسمين الغربي والشرقي.

وسيكون الهلال على موعد مع مباراة نارية عندما يستضيف منافسه التقليدي النصر يوم الجمعة، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعدها يلعب الهلال مع نساجي مازاندران الإيراني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

والهلال هو البطل التاريخي لدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، أحرزها أعوام 1992 و2000 و2019 و2021.

ويتصدر الهلال أيضا ترتيب الدوري السعودي ويملك 38 نقطة من 14 مباراة، ويتقدم بـ4 نقاط على النصر الثاني.