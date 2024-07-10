آخر تطورات استقالة لؤي ناظر

كشفت تقارير صحفية عن آخر التطورات الخاصة بالاستقالة التي تقدم بها لؤي ناظر ومجلس إدارته من رئاسة نادي الاتحاد السعودي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن لؤي ناظر استقال من رئاسة الاتحاد بسبب رفضه التدخل في عمله.

كان لؤي ناظر، فاز قبل عدة أيام برئاسة مجلس إدارة شركة اتحاد جدة غير الربحية، خلفًا للرئيس السابق أنمار الحائلي.

وفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي محمد البكيري عبر حسابه على منصة "إكس"، فإنه "يتوقع أن يصدر خلال الساعات المقبلة القرار من وزير الرياضة، بقبول استقالة لؤي ناظر رسميًا وتكليف نائبه لؤي مشعبي برئاسة نادي الاتحاد لمدة سنة، مع قائمة أعضاء مجلس الإدارة التي زُكِّيَت في الانتخابات السابقة للنادي قبل أسابيع".

ولؤي عمر مشعبي كان نائبًا للرئيس لؤي هشام ناظر في مؤسسة الاتحاد غير الربحية.

وشغل لؤي مشعبي عددًا من المناصب سابقًا، إذ كان عضو مجلس إدارة في عدد من الشركات والمؤسسات.

يذكر أن لؤي مشعبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من كلية لندن للأعمال، وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ويعيش الاتحاد أزمة غير مسبوقة من الناحية الإدارية؛ إذ لم تنجح الإدارة في التعاقد مع مدرب جديد للفريق، ورفضت عدة أسماء عالمية تولي الإشراف على تدريب الفريق.