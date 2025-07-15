رد ناري من أحمد عبد القادر على تصريحات شوبير (صورة)

أشعل أحمد عبد القادر، صانع ألعاب الأهلي المصري، مواقع التواصل الاجتماعي برد مفاجئ ومباشر على تصريحات الإعلامي أحمد شوبير، الذي كشف خلالها تفاصيل مثيرة بشأن رغبة اللاعب في الانتقال إلى نادي الزمالك.

وكان شوبير زعم أن عبد القادر يُفضّل اللعب للزمالك، واصفا هذه الرغبة بأنها "مشروعة"، وأكد أن اللاعب عقد أكثر من جلسة مع مسؤولين في القلعة البيضاء لمناقشة الصفقة المحتملة.

وأضاف أن إدارة الأهلي لا تمانع في رحيل عبد القادر حال وصول عرض مالي مناسب، لكنها في الوقت نفسه لا تمانع استمراره إذا قرر البقاء والمنافسة على مركز أساسي، خاصة في ظل وجود لاعبين كبار في مثل مركزه مثل أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيغيه.

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وأشار شوبير أن عبد القادر أعرب لمسؤولي الزمالك عن استعداده الكامل لبذل كل ما في وسعه من أجل الانتقال إليهم، مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين بدأت قبل عام من نهاية عقده مع الأهلي، وهو توقيت قد يفتح باب الانتقادات إذا كان الأمر من جانب الأهلي.

كما كشف أن الأهلي كان تلقى عرضا رسميا من نادي الحزم السعودي، لكن العرض لم يُستكمل، موضحا أن النادي لن يتنازل عن عبد القادر دون مقابل مالي مُرضٍ، وهو ما يعني أن اللاعب سيكمل الموسم الحالي داخل صفوف الفريق، مع الحاجة لإثبات جدارته فنيا.

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رسالة نارية

وفي رد مباشر على تصريحات شوبير، نشر أحمد عبد القادر عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمي في "إنستغرام" آية قرآنية: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وأرفق عبد القادر تلك الآية بصورة "إيموجي" على شكل قفاز حارس مرمى، في إشارة تم اعتبارها نفيا واضحا لكلام شوبير والذي شغل مركز حارس المرمى في الأهلي.