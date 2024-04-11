ليفركوزن يستعد لأعظم أيامه واقتناص أول ألقابه في الدوري الألماني
يستعد باير ليفركوزن لأهم مباراة له في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ عقود يوم الأحد المقبل، إذ يمنح الفوز على ضيفه فيردر بريمن فريق المدرب تشابي ألونسو، الذي لم يخسر حتى الآن، لقبه الأول في المسابقة.
وحطم ليفركوزن بالفعل العديد من الأرقام القياسية المحلية في طريقه لتعزيز صدارته بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه قبل ست جولات على نهاية الموسم.
وسيضمن الفوز بالمباراة اللقب لليفركوزن بصرف النظر عن نتيجة مباراة بايرن ميونيخ مع ضيفه كولن في اليوم السابق، وسينهي أيضًا سيطرة النادي البافاري على الدوري منذ 11 عامًا.
وقد يكون تجنب الهزيمة كافيًا أيضًا للتتويج باللقب، وسيجعل ليفركوزن كذلك أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يخوض 29 مباراة دون هزيمة في موسم واحد بالمسابقة.
ويُطلق على الفريق لقب "نيفركوزن" لفشله في الفوز بأي شيء خلال العقود الثلاثة الماضية، واقترب الفريق من تحقيق النجاح في الدوري في بضع مناسبات وبلغ أيضًا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002.
ومع ذلك، فقد فاز آخر مرة بالألقاب عام 1993 عندما حصد كأس ألمانيا.
ولم يخسر ليفركوزن حتى الآن في أي من مسابقاته الثلاث هذا الموسم، إذ تأهل إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي ويلتقي مع وست هام يونايتد وبلغ نهائي كأس ألمانيا.
وقال روبرت أندريش لاعب ليفركوزن لمحطة (آر.تي.إل) "لا أعرف إذا كان بإمكاني وصف هذا الشعور. ربما سأنهار. لكن عندما أرفع الكأس عاليًا سيصبح الأمر واقعًا ملموسًا".
حتى إذا حصد ليفركوزن اللقب يوم الأحد، فلن يحصل على الكأس حتى الجولة الأخيرة من الموسم.
ويسعى بايرن، بعد هزيمتين متتاليتين أمام بروسيا دورتموند وهايدنهايم، إلى استعادة عافيته وحسم المركز الثاني رغم أن شتوتغارت يطارده في المركز الثالث ويملك كل منهما 60 نقطة.
وحصل النادي البافاري على دفعة من الثقة بعد تعادله 2-2 مع أرسنال في لندن يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، لكن فريق المدرب توماس توخيل لا يزال بعيدًا عن أفضل مستوياته محليًّا.
وسيغادر توخيل الفريق في نهاية الموسم قبل عام من انتهاء عقده، وبينما قال قادة بايرن إن هزيمة أخرى بعد غد السبت قد تعقد الأمور خاصة قبل مباراة الإياب ضد آرسنال يوم الأربعاء المقبل.