ليفركوزن يستعد لأعظم أيامه واقتناص أول ألقابه في الدوري الألماني

وحطم ليفركوزن بالفعل العديد من الأرقام القياسية المحلية في طريقه لتعزيز صدارته بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه قبل ست جولات على نهاية الموسم.

وسيضمن الفوز بالمباراة اللقب لليفركوزن بصرف النظر عن نتيجة مباراة بايرن ميونيخ مع ضيفه كولن في اليوم السابق، وسينهي أيضًا سيطرة النادي البافاري على الدوري منذ 11 عامًا.

وقد يكون تجنب الهزيمة كافيًا أيضًا للتتويج باللقب، وسيجعل ليفركوزن كذلك أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يخوض 29 مباراة دون هزيمة في موسم واحد بالمسابقة.

ويُطلق على الفريق لقب "نيفركوزن" لفشله في الفوز بأي شيء خلال العقود الثلاثة الماضية، واقترب الفريق من تحقيق النجاح في الدوري في بضع مناسبات وبلغ أيضًا نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2002.

ومع ذلك، فقد فاز آخر مرة بالألقاب عام 1993 عندما حصد كأس ألمانيا.

ولم يخسر ليفركوزن حتى الآن في أي من مسابقاته الثلاث هذا الموسم، إذ تأهل إلى دور الثمانية في الدوري الأوروبي ويلتقي مع وست هام يونايتد وبلغ نهائي كأس ألمانيا.

وقال روبرت أندريش لاعب ليفركوزن لمحطة (آر.تي.إل) "لا أعرف إذا كان بإمكاني وصف هذا الشعور. ربما سأنهار. لكن عندما أرفع الكأس عاليًا سيصبح الأمر واقعًا ملموسًا".

حتى إذا حصد ليفركوزن اللقب يوم الأحد، فلن يحصل على الكأس حتى الجولة الأخيرة من الموسم.