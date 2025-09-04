مدافع باريس سان جيرمان الأوكراني يطالب بطرد حارس المرمى الروسي

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

شهدت أروقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أزمة حادة في غرف ملابس الفريق الأول لكرة القدم.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، كما حسم لقب كأس السوبر الأوروبي.

وأكدت صحيفة " لا غازيتا ديلو سبورت" أن المدافع الأوكراني إيليا زابارني المنضم، هذا الصيف، من بورنموث الإنجليزي مقابل 63 مليون يورو، طلب رحيل زميله حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعايش بين زابارني وسافونوف سيكون صعباً للغاية، ويهدد بزعزعة الأجواء المستقرة داخل الفريق في ظل الخلافات السياسية، والحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكشف حارس مرمى دينامو كييف السابق، دينيس بويكو، عن طلب اللاعب الأوكراني خلال بث مباشر على موقع "فوتبول 360": "تحدثتُ مع إيليا، وأخبرني أنه طلب عدم تواجد اللاعب الروسي في باريس سان جيرمان".

وأضاف:" الأمر لا يتوقف عليه تمامًا. لدى سافونوف عقد حتى عام 2029، ولا يمكن إنهاؤه".

وانضم سافونوف إلى النادي الباريسي، العام 2023، مقابل 20 مليون يورو قادمًا من كراسنودار.

وعاش سافونوف في ظل دوناروما الذي رحل هذا الصيف، ورغم فشله في صنع اسم لنفسه في باريس.

وتحدث حارس المرمى لوسائل الإعلام: "أنا مستعد للقتال من أجل ألقاب وفرص جديدة"، مغلقًا بذلك الباب أمام أي انتقال".

وحاول لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرما تهدئة التوترات، قائلاً: "الرياضة وكرة القدم هما أفضل طريقة لتوحيد الناس وبناء الوحدة، لا الانقسام".

ورغم ذلك، لا يزال الصراع بين الوضع الشخصي لزابارني، والوضع التعاقدي لسافونوف، يؤجج الجدل في غرفة الملابس التي تسعى إلى الاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا.