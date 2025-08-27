لأول مرة.. شوبير يفاجئ مجلس إدارة الزمالك بتصرف مفاجئ

فاجأ الإعلامي أحمد شوبير مجلس إدارة نادي الزمالك بموقف غير متوقع، رغم الشكوى الرسمية التي تقدم بها النادي ضده مطلع أغسطس الجاري أمام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وكان حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، قد رفع شكوى ضد برنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر قناة النادي الأهلي، واتهم شوبير ببث أخبار غير دقيقة، والتحريض ضد جماهير الزمالك، إضافة إلى تبني حملة منظمة ضد مجلس الإدارة، على حد ما جاء في نص الشكوى المرفقة بأسطوانات مسجلة تتضمن مقاطع من الحلقات موضوع الاعتراض.

ويعيش نادي الزمالك لحظات حرجة، بعد قرار وزارة الإسكان في مصر، بسحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر، وهو ما يهدد الزمالك بكارثة مالية.

موقف مفاجئ من شوبير

خلال ظهوره الأخير عبر شاشة قناة الأهلي، تحدث شوبير عن البلاغ الذي تقدم به نادي الزمالك للنائب العام بشأن أرض 6 أكتوبر، مؤكدًا تأييده لهذه الخطوة.

وقال: "ما قام به مجلس إدارة الزمالك يعد أفضل ما فعله في هذه القضية، فمن حقهم الرد على جميع الاتهامات الموجهة لهم عبر الطرق القانونية".

وأضاف: "يمكن أن نختلف كما نشاء في الإدارة أو التصريحات، لكن لا يجوز مطلقًا المساس بالذمة المالية أو الشرف، فهذه أمور أرفضها تمامًا".

وشدد حارس الأهلي السابق على أنه رغم تقديم الزمالك شكاوى كثيرة ضده في فترات سابقة، إلا أنه يكن الاحترام الكامل لجميع أعضائه، موضحًا: "قد أعارض بعض سياساتهم، لكن لا يمكن القبول بتوجيه اتهامات تطعن في نزاهتهم".