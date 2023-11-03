ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام زد

وضع التونسي سيف الدين الجزيري الزمالك في المقدمة بعد ثلاث دقائق من البداية، بعدما تلقى تمريرة عرضية من إبراهيما نداي سددها مباشرة في مرمى علي لطفي حارس زد.

وأدرك مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) التعادل لزد في الدقيقة 32، بفضل تسديدة ارتطمت في الدفاع لتصل إلى زيكو ويضعها في شباك الحارس محمد عواد.

ونجح البديل الأنغولي ديلسون كاموني في تسجيل هدف الفوز قبل النهاية بتسع دقائق، بعد تمريرة من زيكو ليسدد الكرة على يسار عواد.

وتصدى عواد لفرصة خطيرة في الدقيقة 63 من ضربة رأس عبر عبد الله مجدي، بينما أهدر البديل والقائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) فرصة للزمالك في الدقيقة 87، عندما سدد في الشباك الخارجية للمرمى.

ورفع زد رصيده إلى 12 نقطة من ست مباريات في المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر الذي خسر لأول مرة هذا الموسم 2-صفر أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا، في نفس التوقيت اليوم.

ويتأخر زد بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض خمس مباريات.

بينما تجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس من ست مباريات.