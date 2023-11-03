ترتيب الدوري المصري.. الزمالك يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام زد
تلقى الزمالك الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بخسارته 2-1 أمام ضيفه زد الصاعد حديثا للمسابقة، اليوم الجمعة.
وضع التونسي سيف الدين الجزيري الزمالك في المقدمة بعد ثلاث دقائق من البداية، بعدما تلقى تمريرة عرضية من إبراهيما نداي سددها مباشرة في مرمى علي لطفي حارس زد.
وأدرك مصطفى عبد الرؤوف (زيكو) التعادل لزد في الدقيقة 32، بفضل تسديدة ارتطمت في الدفاع لتصل إلى زيكو ويضعها في شباك الحارس محمد عواد.
ونجح البديل الأنغولي ديلسون كاموني في تسجيل هدف الفوز قبل النهاية بتسع دقائق، بعد تمريرة من زيكو ليسدد الكرة على يسار عواد.
وتصدى عواد لفرصة خطيرة في الدقيقة 63 من ضربة رأس عبر عبد الله مجدي، بينما أهدر البديل والقائد محمود عبد الرازق (شيكابالا) فرصة للزمالك في الدقيقة 87، عندما سدد في الشباك الخارجية للمرمى.
ورفع زد رصيده إلى 12 نقطة من ست مباريات في المركز الثالث، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر الذي خسر لأول مرة هذا الموسم 2-صفر أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا، في نفس التوقيت اليوم.
ويتأخر زد بفارق الأهداف عن مودرن فيوتشر صاحب المركز الثاني الذي خاض خمس مباريات.
بينما تجمد رصيد الزمالك عند 8 نقاط في المركز السادس من ست مباريات.
سيراميكا يوقف انتصارات بيراميدز
وفي مباراة أخرى، أوقف سيراميكا انتصارات بيراميدز، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط من خمس مباريات في المركز الثامن.
تقدم سيراميكا بهدف في الدقيقة 21 عن طريق الجزائري أحمد قندوسي، بعد هجمة منظمة.
وضاعف محمد شكري النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء.
الاتحاد يُسقط سموحة ويتقدم للمركز الرابع
تقدم الاتحاد السكندري للمركز الرابع في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه سموحة بهدف دون رد، اليوم الجمعة.
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60 عن طريق اجوستينيو مابولولو من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد لمسة يد على محمود وحيد مدافع سموحة.
ورفع مابولولو رصيده إلى ستة أهداف في صدارة هدافي الدوري الممتاز، بفارق هدفين عن أقرب منافسيه.
ورفع الاتحاد رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد سموحة عند ثماني نقاط في المركز السابع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري: