رسميًا.. إبراهيم المهيدب رئيسا للنصر السعودي

يذكر أن إبراهيم المهيدب المرشح الوحيد لرئاسة نادي النصر السعودي، أعلن أمس الخميس عن تحويل 18 مليون ريال لدعم النادي، في أول تعليق له بعد تأجيل الجمعية العمومية للنادي العاصمي.

وعقب قرار التأجيل قال إبراهيم المهيدب، عبر حسابه بمنصة "إكس": "كل الشكر لكل من وثق بنا وإخواني أعضاء المجلس، للمساهمة بخدمة الرياضة السعودية، وخدمة نادي النصر ونحن من جمهور هذا الكيان نحزن عظيم الحزن لحزنكم ونفرح لفرحكم وأعدكم أن نعمل من القلب لخدمة هذا الكيان".

وأضاف: "تم تحويل 18 مليونا لدعم نادي النصر، تمنياتي من الجميع الوقوف مع هذا الكيان ودعمه، والتوفيق بيد الله".