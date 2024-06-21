رسميًا.. إبراهيم المهيدب رئيسا للنصر السعودي
أعلن نادي النصر السعودي فوز إبراهيم المهيدب بمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النادي غير الربحية، بالتزكية، بعد انعقاد الجمعية العمومية.
إبراهيم المهيدب، كان المرشح الوحيد لرئاسة نادي النصر السعودي، تمت تزكيته للفوز بالمنصب.
وقال نادي النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الأستاذ إبراهيم بن عبدالله المهيدب، رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية".
وأعرب مسلي آل معمر الرئيس السابق بنادي النصر، عن دعمه وثقته في إبراهيم المهيدب قائلًا: "تمنياتي بالتوفيق والسداد لأخي العزيز إبراهيم المهيدب وزملائه في مجلس الإدارة، لقيادة نادينا العالمي نحو المراحل التي تسعد جميع محبي النصر، فهو خير من يتقلد هذه المسؤولية".
يذكر أن إبراهيم المهيدب المرشح الوحيد لرئاسة نادي النصر السعودي، أعلن أمس الخميس عن تحويل 18 مليون ريال لدعم النادي، في أول تعليق له بعد تأجيل الجمعية العمومية للنادي العاصمي.
وعقب قرار التأجيل قال إبراهيم المهيدب، عبر حسابه بمنصة "إكس": "كل الشكر لكل من وثق بنا وإخواني أعضاء المجلس، للمساهمة بخدمة الرياضة السعودية، وخدمة نادي النصر ونحن من جمهور هذا الكيان نحزن عظيم الحزن لحزنكم ونفرح لفرحكم وأعدكم أن نعمل من القلب لخدمة هذا الكيان".
وأضاف: "تم تحويل 18 مليونا لدعم نادي النصر، تمنياتي من الجميع الوقوف مع هذا الكيان ودعمه، والتوفيق بيد الله".