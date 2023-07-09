ديبالا يتهرب من الحديث عن إمكانية الانتقال إلى تشيلسي (فيديو)

وكان المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، لاعب تشيلسي، الذي اعترف بأنه يود رؤية ديبالا في تشيلسي، وكشف أنه حاول إغراء الأرجنتيني للقدوم إلى ستامفورد بريدج.

وبحسب شبكة "talksport" فإن تشيلسي أجرى اتصالات مع ديبالا في الوقت الذي يبحث فيه البلوز عن تعزيز الخط الهجومي بعد رحيل ماسون ماونت ورحيل كريستيان بوليسيتش الوشيك.

وذكرت الشبكة أن قيمة فسخ عقد ديبالا مع روما تبلغ 10.4 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2025.

وأوضحت أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي يريد إحضار مواطنه ديبالا لتعزيز هجومه الضعيف مع استعداد بوليسيتش للذهاب إلى ميلان، واقتراب حكيم زياش من النصر، واحتمال عدم عودة روميلو لوكاكاو، ومغادرة كاي هافرتز.