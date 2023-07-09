ديبالا يتهرب من الحديث عن إمكانية الانتقال إلى تشيلسي (فيديو)
ابتسم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا عندما سئل عن احتمال انتقاله إلى تشيلسي هذا الصيف.
وكان ديبالا مهاجم روما يشاهد سباق جائزة بريطانيا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1.
ونجح أحد مشجعي تشيلسي في الوصول لديبالا والتقاط صورة "سيلفي" معه، وسأل المشجع ديبالا: "هل ستأتي إلى تشيلسي؟".
واكتفى ديبالا بالابتسام للمشجع دون أن يكشف موقفه من الانتقال إلى البلوز.
وكان المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، لاعب تشيلسي، الذي اعترف بأنه يود رؤية ديبالا في تشيلسي، وكشف أنه حاول إغراء الأرجنتيني للقدوم إلى ستامفورد بريدج.
وبحسب شبكة "talksport" فإن تشيلسي أجرى اتصالات مع ديبالا في الوقت الذي يبحث فيه البلوز عن تعزيز الخط الهجومي بعد رحيل ماسون ماونت ورحيل كريستيان بوليسيتش الوشيك.
وذكرت الشبكة أن قيمة فسخ عقد ديبالا مع روما تبلغ 10.4 مليون جنيه إسترليني، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى يونيو 2025.
وأوضحت أن ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي يريد إحضار مواطنه ديبالا لتعزيز هجومه الضعيف مع استعداد بوليسيتش للذهاب إلى ميلان، واقتراب حكيم زياش من النصر، واحتمال عدم عودة روميلو لوكاكاو، ومغادرة كاي هافرتز.
وانضم ديبالا البالغ من العمر 29 عامًا إلى روما صيف 2022 بعد انتهاء عقده مع يوفنتوس، وسجل الأرجنتيني 18 هدفا في 38 مباراة مع روما.
وعزز تشيلسي صفوفه هذا الصيف بالفرنسي كريستوفر نكونكو ودييغو مورييرا والسنغالي نيكولاس جاكسون
ولن يشارك تشيلسي في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل، وسيفتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة ليفربول يوم 13 أغسطس.