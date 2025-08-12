بعد إعلان الخطوبة.. ما موعد ومكان حفل زفاف كريستيانو رونالدو وجورجينا؟

دائمًا ما كان الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز من أكثر الثنائيات حديثًا في عالمي الرياضة والمشاهير، وبعد تسع سنوات من الارتباط، أعلن الثنائي أخيرًا خطبتهما، أمس الاثنين.

وشاركت جورجينا الخبر عبر "إنستغرام" بمنشور أظهرت فيه خاتم ألماس بيضاوي ضخم، وعلّقت: "نعم أوافق، في هذه الحياة وفي كل حياتي".

أخبار ذات علاقة 8 أسباب أولها السعودية.. لماذا قرر كريستيانو رونالدو الزواج من جورجينا؟

أخبار ذات علاقة بعدما خطب جورجينا.. لماذا رفض كريستيانو رونالدو الزواج من إيرينا شايك؟

وبينما أشعل الإعلان الرومانسي مواقع التواصل الاجتماعي، أعيد تداول تصريح قديم لرونالدو كان قد قال فيه إنه ينتظر "الشرارة" أو "الإحساس الخاص" قبل أن يقول "نعم"، ومع إعلان الخطوبة رسميًا الآن، يبدو أن الشرارة أخيرًا قد اشتعلت.

رونالدو وجورجينا تواعدا منذ عام 2016، والتقيا عندما كانت عارضة الأزياء الأرجنتينية تعمل في متجر "غوتشي" في مدريد، لكن الإعلان العام عن علاقتهما لم يأتِ إلا في عام 2017 عندما ظهر الزوجان معًا في حفل توزيع جوائز الأفضل لكرة القدم في زيوريخ.

وكان للثنائي أيضًا 3 أطفال معًا، آلانا مارتينا (من مواليد 12 نوفمبر 2017)، وبيلا إزميرالدا (من مواليد 18 أبريل 2022)، وأنجيل (من مواليد 18 أبريل 2022)، لكنها توفيت بشكل مأساوي بعد وقت قصير من الولادة، ولدى نجم كرة القدم البرتغالي 3 أطفال آخرين.

أخبار ذات علاقة بعد الخطوبة الرسمية.. كم سيدفع كريستيانو رونالدو لجورجينا في حالة الانفصال؟

مكان الحفل

أسطورة ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، يلعب حاليًا لنادي النصر السعودي حتى عام 2027، ومع إعلان الخطوبة الذي تصدّر العناوين، بدأ المشجعون يتساءلون عن مكان أو موعد إقامة حفل الزفاف أخيرًا، وبالنظر إلى التزامات رونالدو الحالية، يعتقد كثيرون أن المراسم قد تُقام في الرياض أو دبي، وهما وجهتان بارزتان قريبتان من مقر إقامته الحالي.

ومع ذلك، وبالنظر إلى مشاعره المرتبطة بجذورهما، فقد يكون مدريد، المكان الذي التقى فيه رونالدو بجورجينا لأول مرة عام 2016، خيارًا لإقامة الزفاف، خاصة أنها مسقط رأس جورجينا أيضًا، كما يمكن أن تكون ماديرا في البرتغال، مسقط رأس رونالدو، موقعًا آخر يحمل معانٍ عميقة لبدء الفصل الجديد في حياة نجم كرة القدم.

أما عن موعد زفافهما المحتمل، فتشير التوقعات الشائعة إلى أن رونالدو وجورجينا قد يعقدان قرانهما في عام 2026، بعد انتهاء موسم رونالدو مع النصر ومنتخب البرتغال.