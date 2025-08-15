بث مباشر لقرعة دوري أبطال آسيا للنخبة

تجرى مراسم قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور لتحديد مواجهات مرحلة الدوري في الموسم الجديد 2025 – 2026.

وتنطلق المنافسات بمشاركة 24 فريقاً في مرحلة الدوري ابتداءً من يوم 15 سبتمبر المقبل.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال آسيا الثاني والنخبة

وتشمل المنافسات مشاركة 5 أبطال سابقين من بينهم الأهلي والهلال عملاقا الدوري السعودي، بينما تشارك 3 أندية لأول مرة وهي غانغوون الكوري الجنوبي وماتشيدا الياباني وتشينغدو الصيني.

نظام القرعة

تم تقسيم الفرق إلى منطقتي الشرق والغرب، ويضم كل قسم 12 فريقاً تم تصنيفهم إلى مستويين.

ويخوض كل فريق 4 مواجهات على أرضه، ومثلها خارج ملعبه بنظام الدوري وفقاً للتصنيف حسب المستوى.

أخبار ذات علاقة نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة النصر السعودي

وسيتم تطبيق مبدأ حماية البلد في القرعة بجانب استخدام برنامج سحب خاص لتجنب أي تعقيدات أو تعارضات.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الستة عشر الذي يقام في الفترة بين 2 إلى 11 مارس المقبل على أن تقام الأدوار النهائية في السعودية خلال الفترة بين 17 إلى 25 أبريل المقبل.

أخبار ذات علاقة مواجهات نارية.. ملخص ونتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2 بمشاركة النصر السعودي

البث المباشر

بدء مراسم القرعة

الأهلي السعودي يلعب ضد شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والغرافة القطري على أرضه ويواجه السد القطري والدحيل القطري والشرطة العراقي خارج أرضه

مواجهات الغرافة القطري: تراكتور الإيراني والشرطة العراقي في قطر وشباب الأهلي الإماراتي والأهلي السعودي خارج أرضه.