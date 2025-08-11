زوجته علقت.. ما علاقة صديقة لامين يامال الجديدة بميسي؟ (صور)

أثارت المطربة الأرجنتينية نيكي نيكول جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية بعدما تم الكشف عن علاقتها مع لامين يامال، نجم برشلونة، حيث حضرت حفل عيد ميلاده الـ18، كما تواجدت أمس في ملعب "يوهان كرويف" لمشاهدة مباراة الفريق الكتالوني ضد كومو الإيطالي في كأس خوان غامبر.

وشوهدت نيكي نيكول برفقة الموزع الشهير بيزاراب في الملعب أيضًا، حيث تم تكريمهما من قبل خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، وحصلا على قمصانًا خاصة تحمل اسميهما، ولكن الأمر اللافت للنظر هو حضور المطربة الشهيرة وهي ترتدي قميص البارسا مطبوعًا عليه اسم لامين يامال؛ ما زاد الجدل حول مدى قوة علاقتهما العاطفية.

الصحفي الإسباني خافي هويوس والذي كشف أن يامال ونيكول دخلا في علاقة عاطفية بعد أيام قليلة من حفلة عيد ميلاده، قال في تصريحات أخيرة له إن "المقربين منهما أخبروني أنهما يتعرفان على بعضهما البعض، وأن قصة حب بينهما قد بدأت للتو، قد تنتهي علاقتهما بعلاقة رسمية. لكن في الوقت الحالي، هما فقط يتعرفان على بعضهما البعض. كلاهما متحمس".

يامال يعيش فترة مميزة على الصعيد المهني، بعد توقيعه عقدًا جديدًا مع برشلونة وارتدائه القميص رقم 10، ليضيف إلى مسيرته صفحة جديدة من الأضواء، ولكن هذه المرة خارج الملعب.

وفي الوقت نفسه تم تداول صور للمطربة نيكي نيكول مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، بل وقامت زوجته أنتونيلا روكوزو بالتعليق عليها.

وتنحدر كل من نيكول وميسي من مدينة روساريو في الأرجنتين، وفي مقابلة حديثة، كشفت المغنية وكاتبة الأغاني أن علاقتها بأسطورة برشلونة تعود إلى زمن طويل، حيث قالت في مقابلة حصرية مع مجلة HOLA! USA: "نحن الأرجنتينيين ندعم بعضنا البعض. نعم، أنا أعرفه، ولحسن الحظ أعرف عائلته أيضاً، بما أن كِلينا من روساريو".

ونشرت نيكول صورة لها مع المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً عبر خاصية القصص على "إنستغرام"، وفي تعليقها على الصورة، التي وصفت فيها مغنية الراب ميسي بـ"الأعظم في التاريخ" (GOAT)، كتبت روكوزو مرفقة تعليقها برمزي قلب أحمر.