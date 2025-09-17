يخوض نادي برشلونة الإسباني منافساته في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 بمواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، على ملعب "سانت جيمس بارك".

ويسعى الفريق الكتالوني، بقيادة المدرب هانزي فليك، لتحقيق بداية قوية في البطولة الأوروبية الأولى، والظفر بنقاط المباراة في عقر دار الخصم.

بينما يعول نيوكاسل على عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية في مستهل مشواره.

موعد مباراة برشلونة ونيوكاسل والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة في يوم الخميس الموافق للـ18 سبتمبر 2025.

وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويمكن متابعة اللقاء عبر شاشة قناة "beIN SPORTS 1 HD".