ممدوح عباس يعرض حلًا لإنقاذ أحمد فتوح

عرض ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، حلا لإنقاذ أحمد فتوح، لاعب الفريق الأبيض، من أزمته الحالية بعدما قامت المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه مصري، مع تأجيل قضيته إلى جلسة الـ 22 من أكتوبر.

وجاء ذلك إثر حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته، ما نتج عنه وفاته.

وأحالت النيابة العامة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

وعاد فتوح لتدريبات الزمالك، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى بعد إخلاء سبيله.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي في بطولة كأس السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبل الـ27 من سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا، بمدينة الرياض بالسعودية.

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وقال ممدوح عباس في تصريحات تلفزيونية: "مجلس الإدارة اتخذ قرارًا بأن أحمد فتوح لن يسافر مع الفريق، رغم أنه كان من الممكن أن يسافر مع البعثة، وأؤيد هذا القرار، وتحدثت مع حسين لبيب، رئيس النادي، وأبلغته بذلك".

وأضاف: "لا نريد استفزازاً للمشاعر، ومستعد أنا وزوجتي بالذهاب إلى أسرة الفقيد في الإسكندرية، من أجل تقديم واجب العزاء".

وتابع: "لا أريد التضخيم في الموضوع، لأن فتوح لاعب كبير في نادي الزمالك ومنتخب مصر، وما حدث منه من قتل كان بالخطأ، وليس عن تعمد".

وأوضح: "لا نريد أن نهز ثقة اللاعب في نفسه، وسنعمل الفترة المقبلة على التصالح مع أسرة الفقيد".

وكان فتوح طلب من أهل الفقيد السماح، مع تعهده أن يكون مسؤولًا عن بناته الصغار طوال حياته.

وقال فتوح عبر حسابه على "إنستغرام": "أتمنى من أسرة المرحوم السماح لي بزيارتهم لتقديم واجب العزاء لعله يزيح ما أحمل في صدري من هموم وحزن، وخاصة أن ما حدث سيظل عالقًا في عقلي وقلبي حتى آخر نفس في صدري".