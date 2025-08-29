اللاعب يرحب.. عرض كبير قد يعيد نجم الاتحاد السعودي لأوروبا

رحب أحد نجوم نادي الاتحاد السعودي بفكرة العودة إلى أوروبا قبل بدء مشوار الموسم الأخير في عقده مع عملاق جدة.

وتوج نادي الاتحاد في الموسم الماضي، بلقبي دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين قبل الخسارة أمام النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ويحل الاتحاد ضيفاً على الأخدود غداً السبت، في الجولة الأولى للدوري السعودي للمحترفين.

وترتبط أنباء الرحيل باللاعب الفرنسي نغولو كانتي نجم خط وسط الاتحاد الذي ينتهي عقده مع الفريق السعودي في شهر يونيو المقبل.

وكشفت صحيفة "ليكيب" عن اهتمام عدة أندية فرنسية بالتعاقد مع اللاعب المخضرم قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا.

ويبقى نادي موناكو الفرنسي على رأس هذه الفرق الراغبة في ضم كانتي وهو الفريق الذي يلعب في دوري أبطال أوروبا بجانب نادي باريس إف سي الصاعد حديثاً للدوري الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن كانتي يميل إلى قبول عرض موناكو واللعب بجوار النجم الفرنسي العائد للمستطيل الأخضر بعد غياب بول بوغبا.

وانضم لاعب الوسط صاحب الـ 34 عاماً إلى نادي الاتحاد في صيف 2023 عقب نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.

وبدأ كانتي مسيرته الكروية مع فريق سارسينس الفرنسي قبل الانضمام إلى نادي بولون ثم إلى كان قبل مغادرة فرنسا إلى ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2015.