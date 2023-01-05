آس: خوان كوادرادو قد يجتمع مرة أخرى مع رونالدو في النصر السعودي

وقالت الصحيفة إن النصر يعمل على ضم العديد من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى لمزاملة رونالدو.

وأوردت الصحيفة الإسبانية أن كوادرادو يرحب بالذهاب إلى كرة القدم السعودية بمجرد انتهاء عقده مع يوفنتوس، أو الانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيجد عقدا بمبالغ كبيرة وحياة كرة قدم جديدة، كما أن ديفيد أوسبينا سيتوسط للتعاقد مع كوادرادو، وأنه سيحصل على موافقة كريستيانو رونالدو، زميله السابق في يوفنتوس.

وينتهي عقد خوان كوادرادو مع نادي يوفنتوس الإيطالي في يونيو 2023، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه.

وسبق للاعب الكولومبي صاحب الـ34 عاما اللعب للعديد من الأندية أبرزها: إنديبندينتي ميديلين، أودينيزي، ليتشي (إعارة)، فيورنتينا، تشيلسي ويوفنتوس الذي يلعب له منذ 2015.