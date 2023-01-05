آس: خوان كوادرادو قد يجتمع مرة أخرى مع رونالدو في النصر السعودي
كشفت صحيفة "AS" الإسبانية أن الكولومبي خوان كوادرادو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي قد يجتمع مرة أخرى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في النصر السعودي.
وقالت الصحيفة إن النصر يعمل على ضم العديد من لاعبي الدوريات الأوروبية الكبرى لمزاملة رونالدو.
وأوردت الصحيفة الإسبانية أن كوادرادو يرحب بالذهاب إلى كرة القدم السعودية بمجرد انتهاء عقده مع يوفنتوس، أو الانتقال إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيجد عقدا بمبالغ كبيرة وحياة كرة قدم جديدة، كما أن ديفيد أوسبينا سيتوسط للتعاقد مع كوادرادو، وأنه سيحصل على موافقة كريستيانو رونالدو، زميله السابق في يوفنتوس.
وينتهي عقد خوان كوادرادو مع نادي يوفنتوس الإيطالي في يونيو 2023، حيث دخل اللاعب الفترة الحرة من عقده والتي تتيح له التوقيع لأي ناد دون الرجوع إلى ناديه.
وسبق للاعب الكولومبي صاحب الـ34 عاما اللعب للعديد من الأندية أبرزها: إنديبندينتي ميديلين، أودينيزي، ليتشي (إعارة)، فيورنتينا، تشيلسي ويوفنتوس الذي يلعب له منذ 2015.
وأعلن نادي النصر السعودي رسميا تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة ضخمة، حتى صيف 2025، بمبلغ قدره حوالي 200 مليون يورو سنويا خلال الموسم الشتوي الجاري.
ويواجه النصر متصدر الدوري السعودي برصيد 26 نقطة غدا الخميس نظيره الطائي صاحب المركز الـ7 برصيد 18 نقطة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي للمحترفين.