وقع كيليان مبابي نجم نادي ريال مدريد في خطأ فادح، في أول مباراة له مع الفريق الملكي في الدوري الإسباني، وتسبب هذا الخطأ في تعادل الريال أمام مايوركا.

وسقط ريال مدريد في فخ التعادل 1-1 مع مايوركا في مستهل مشوار دفاعه عن لقب الدوري الإسباني، أمس الأحد، ليعكر صفو الظهور الأول المنتظر لكيليان مبابي الوافد الجديد إلى فريق العاصمة في المسابقة.

وتداولت جماهير ريال مدريد فيديو، ظهر فيه مبابي لحظة تركه فيدات موريكي لاعب مايوركا، ولم يقفز معه في اللحظة الأخيرة التي سجل فيها الهدف من ضربة ركنية، ما تسبب بتعادل ريال مدريد.

يذكر أن ريال مدريد قد بدأ المباراة بصورة جيدة، وتقدم في النتيجة بفضل تسديدة متقنة من رودريغو مستغلاً تمريرة بكعب القدم لعبها فينيسيوس جونيور في الدقيقة 13.

لكن مايوركا بدأ يشكل خطورة في الهجمات المرتدّة، ورغم أن ريال مدريد استحوذ على الكرة، فإنه كان بلا أنياب أو إبداع في الخط الأمامي.

ونجح فيدات موريكي في إدراك التعادل بضربة رأس مستغلاً ركلة ركنية في الدقيقة 53.

وصمد صاحب الأرض أمام ضغط ريال الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع فيرلان مندي ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف في الوقت المحتسب بدل الضائع.