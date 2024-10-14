سبب وفاة ياسر نصيف الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن السبب وراء وفاة ياسر نصيف، الرئيس التنفيذي السابق لنادي الاتحاد السعودي، والذي فجع الوسط الرياضي، اليوم الاثنين بخبر رحيله.

وتولى نصيف سابقًا منصب الرئيس التنفيذي للعميد في 2018 خلال فترة تولي نواف المقيرن رئاسة النادي، والتي شهدت ضم عدد من النجوم إلى النادي على رأسهم مهند الشنقيطي.

وكشف الدكتور المحامي عبد العزيز بن سعد الدغيثر، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ياسر نصيف توفَّى خلال ممارسته للرياضة، قائلًا: "توفي صديقنا في الجامعة الدكتور ياسر نصيف أثناء ممارسته للرياضة، سيصلَّى عليه بعد صلاة العصر في جامع الجقالي في جدة، رحم الله روحه الطيبة وابتسامته الصادقة وقلبه السليم، جبر الله مصابنا وأحسن عزاءنا وغفر له ورحمه، والحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعاه العديد من أساتذته ومن شاركوه الرحلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قال عبيد العبدلي عبر حسابه على منصة "إكس": "الدكتور ياسر نصيف في ذمة الله، عرفته طالبًا مميزًا، ابتسامته لا تُفارقه، وزاملته لاحقًا ووجدته طيّب المعشر ويحب عمل الخير، رحمك الله حبيبي ياسر رحمة واسعة وعوضك الله بجنات وسع السماء والأرض، عزائي لعائلتك ومحبيك وأصدقائك".

وينتمي الراحل إلى عائلة اتحادية عريقة، ويحمل الدكتور نصيف درجة الدكتوراة في إدارة الموارد البشرية، حصل عليها من لندن، وقبلها حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، فيما تخصص في البكالوريوس في نظم المعلومات، وهو متخصص في التخطيط الإستراتيجي والتحول التجاري.