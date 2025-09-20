عضلاته اختفت.. ظهور صادم لجود بيلينغهام بعد جراحة الكتف (صورة)

عاد اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد الإسباني، إلى المستطيل الأخضر بعد غياب طويل؛ بسبب الإصابة.

وشارك بيلينغهام بديلاً في مباراة فريقه ضد إسبانيول، مساء اليوم السبت، في الجولة الخامسة للدوري الإسباني، مسجلاً ظهوره الأول هذا الموسم.

ودفع تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، بلاعبه العائد من الإصابة كبديل في الدقيقة 89 على حساب كيليان مبابي.

وتعرض بيلينغهام لإصابة قوية في الكتف، واضطر للخضوع لعملية جراحية بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة، ووصل ريال مدريد خلالها إلى نصف النهائي قبل الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

ظهور اللاعب الإنجليزي كان صادماً بعد جراحة الكتف، بعد أن لاحظ المتابعون اختفاء عضلاته بصورة لافتة.

ويتمتع اللاعب، صاحب الـ22 عاماً، بكتلة عضلية وبنيان قوي، ولكنه ظهر بمشهد غير مألوف لمتابعيه بعد أن بدا وقد خسر جزءاً من عضلاته خلال فترة الغياب.

يشار إلى أن بيلينغهام قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني.

وشارك اللاعب خلال 101 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 38 هدفاً، وقدم 28 تمريرة حاسمة.