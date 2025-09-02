بداية كارثية جداً.. قميص المنتخب ينقذ 6 نجوم من العيار الثقيل

جاءت فترة التوقف الدولي في توقيت مثالي للعديد من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم بعد بدايات كارثية في الموسم الحالي.

ويشهد شهر سبتمبر الجاري مواجهات مرتقبة ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في قارات أوروبا وأيضاً أمريكا الجنوبية وإفريقيا.

وتقام أيضاً العديد من المباريات الودية لبعض المنتخبات حول العالم خلال فترة التوقف الجارية.

ويستعرض "إرم نيوز" في التوقف الدولي الحالي أبرز النجوم العالميين الذين قدموا بداية غير موفقة في موسمهم الكروي وسيكون توقف سبتمبر فرصة مناسبة لإنقاذهم من هذه البداية السيئة:

ليونيل ميسي

عاش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ 38 عاماً أياماً عصيبة قبل بدء التوقف الدولي الحالي مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي.

وودع إنتر ميامي منافسات بطولة دوري أبطال كونكاف على يد فانكوفر الكندي في شهر مايو الماضي كما خسر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية دون رد في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وخسر إنتر ميامي مؤخراً بقيادة ميسي أمام سياتل ساوندرز بثلاثية دون رد في نهائي كأس الدوريات.

ويطمع ميسي في محو أحزانه بقيادة منتخب الأرجنتين في مشوار تصفيات كأس العالم بعد ضمان الصعود للمونديال.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد فنزويلا والإكوادور يومي 5 و10 سبتمبر الجاري.

كريستيانو رونالدو

كان البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر على وشك تحقيق أول لقب محلي مع فريقه قبل أن يخسر نهائي كأس السوبر السعودي على يد الأهلي بركلات الترجيح في هونغ كونغ خلال شهر أغسطس الماضي.

رونالدو صاحب الـ 40 عاماً قدم بداية جيدة على المستوى الفردي بعدما سجل هدفين وصنع مثلهما خلال 3 مباريات بقميص النصر هذا الموسم.

ويقود رونالدو تشكيل منتخب البرتغال في مباراتي أرمينيا والمجر في تصفيات كأس العالم عن قارة أوروبا يومي 6 و9 سبتمبر الجاري.

محمد صلاح

قدم النجم المصري محمد صلاح بداية باهتة لموسمه مع ليفربول الإنجليزي بعد أن سجل هدفاً وصنع آخر في 4 مباريات.

وأهدر صلاح ضربة ترجيح في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في نهائي الدرع الخيرية وهو ما ساهم في إنهاء طموح ليفربول في تحقيق اللقب.

ويقود صلاح تشكيل منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر الجاري في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

ويأمل صلاح تحقيق حلم التأهل رسمياً إلى كأس العالم حال الفوز بلقاءي إثيوبيا وبوركينا فاسو ليضمن التواجد في مونديال 2026.

روبرت ليفاندوفسكي

لم تكن بداية الموسم مثالية بالنسبة للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني.

وتعرض ليفاندوفسكي لإصابة عضلية قبل بداية الموسم، وشارك خلال مباراتين فقط مع برشلونة ولم يسجل أو يصنع لفريقه.

ويقود ليفاندوفسكي تشكيل منتخب بولندا في مباراتي هولندا وفنلندا بتصفيات كأس العالم يومي 4 و7 سبتمبر الجاري.

رافينيا

تواجد النجم رافينيا على رأس قائمة منتخب البرازيل لخوض مباراتي بوليفيا وتشيلي في تصفيات كأس العالم.

وعانى الجناح البرازيلي من بعض التراجع في الموسم الحالي، وشارك خلال 3 مباريات وسجل هدفاً وصنع آخر مع برشلونة الإسباني.

محمود حسن "تريزيغيه"

لم يقدم محمود حسن "تريزيغيه" نجم منتخب مصر وفريق أستون فيلا الإنجليزي السابق المردود المأمول بعد عودته للأهلي المصري.

وشارك تريزيغيه خلال 7 مباريات مع الأهلي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف كما تعرض لانتقادات واسعة بسبب تراجع مستواه.

ويأمل تريزيغيه باستعادة الثقة في مباراتي منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الجارية.