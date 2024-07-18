أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل لاعبه الفرنسي الدولي أدريان رابيو بعد ارتباط دام 5 مواسم.

وقال كريستيانو جيونتولي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه يود توجيه الشكر إلى رابيو على ما قدمه خلال مشواره مع الفريق.

وانضم رابيو، صاحب الـ 29 عامًا، إلى يوفنتوس في صيف 2019 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ولعب رابيو في صفوف منتخب فرنسا خلال بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" الأخيرة، والتي ودع خلالها الديوك من دور الأربعة على يد إسبانيا.

من جانبه، قال تياغو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، في مؤتمر صحفي موسع، إنه سيقدم جيلًا جديدًا مميزًا للفريق وسينظر للمستقبل ولن يعتمد على مجموعة محددة، بل سيمنح الفرصة لحوالي 24 لاعبًا طوال الموسم.

وأكد أن التركي كينان يلدز الذي تم تصعيده في الموسم الماضي سيكون له دور مع الفريق؛ لأنه يجيد اللعب في عدة مراكز، موضحًا أنه تابع اللاعب خلال اليومين الماضيين.

وأشار إلى أن دوغلاس لويز إضافة جيدة للفريق بعدما انضم بعد موسم رائع مع أستون فيلا الإنجليزي، ويجيد أداء أدوار متعددة داخل الملعب.

وأوضح أن فابيو ميريتي لاعب ممتاز وسيكون أمامه فرصة كبيرة للتحسن بعد تصعيده للفريق الأول.

وأتم موتا قائلًا: "أريد فريقًا فخورًا وسعيدًا في نهاية كل مباراة؛ لأن هذا يعني أننا بذلنا قصارى جهدنا: هذا ما أطلبه من اللاعبين. الآن أنا في نادٍ تاريخي ويسعدني أن أكون جزءًا من تاريخه".