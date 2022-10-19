ماركا: نيمار كان قريبا من الانتقال للدوري الإنجليزي الصيف الماضي

كشفت صحيفة "ماركا" أن البرازيلي نيمار فكر في الرحيل عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعدما تلقى عرضين مغريين من تشيلسي ونيوكاسل يونايتد، لكنه فضل البقاء في النادي الباريسي في النهاية.

وبدأ النجم البرازيلي الموسم الحالي بقوة، وسجل 12 هدفا وصنع تسعة أخرى، إلا أن مستقبله في باريس ليس مضمونًا، حيث أدى تجديد عقد كيليان مبابي إلى قلب ديناميكيات النادي، فقد كان للفرنسي وزن أكبر في صنع القرار.

ولهذا السبب سأل فريقان من الدوري الإنجليزي الممتاز عن نيمار الذي كان واضحًا بشأن أولويته في حالة رحيله المحتمل عن باريس سان جيرمان.

ناديان لهما قوة اقتصادية

كان أحد الفرق هو نيوكاسل يونايتد الذي يضم أغنى ملاك في العالم. لكن بعيدًا عن المال، لم يعتبر نيمار أن المشروع في لحظة مثالية للانضمام له، لهذا السبب، رفض عرض نيوكاسل رغم أنه لم يترك الأبواب مغلقة في المستقبل.

والنادي الآخر الذي أغرى اللاعب البرازيلي كان تشيلسي، وفقًا لصحيفة "إلباييس" الإسبانية، إذ كان هذا العرض أكثر جاذبية لنيمار وكان يفكر بجدية في الانتقال للنادي اللندني.

لقد انجذب إلى إمكانية اللعب مع بطل أوروبا 2021 وأيضًا فريق يقاتل من أجل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. على الرغم من عدم وجود شيء ملموس، إلا أن الاحتمالات لا تزال كامنة.

صعوبة التوقيع

كانت المشكلة الرئيسية لتشيلسي هي راتب نيمار. في الثلاثين من عمره، يحصل على 35 مليون يورو سنويًا، وهو مبلغ لا يستطيع النادي الإنجليزي دفعه، لكن في حالة شن هجوم في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، يتوقع النادي اللندني أن يبذل المهاجم البرازيلي جهدًا لخفض راتبه من أجل ارتداء القميص الأزرق.

حتى أن نيمار استطلع رأي مواطنه البرازيلي تياغو سيلفا مدافع تشيلسي، تحدث سيلفا في ذلك الوقت عن إمكانية إتمام الصفقة قائلا: "يجب أن يذهب إلى تشيلسي. إذا حدث ذلك، فسيكون ذلك للأفضل. لا يحتاج إلى أي تعليق.. حتى الآن لا أعرف أي شيء، لكنني آمل أن يحدث ذلك."