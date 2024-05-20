كاسترو يتخذ قرارًا بشأن ثنائي النصر السعودي ويؤجل مصير أوسبينا

اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارًا بشأن اثنين من لاعبي فريقه في الموسم المقبل.

ويستعد النصر لخوض آخر مواجهتين في دوري روشن السعودي أمام الرياض والاتحاد، يومي 23 و27 مايو الجاري.

وبدأ مسؤولو النصر الترتيب للموسم المقبل، خاصة أن الفريق لم يحقق لقب الدوري هذا الموسم كما أنه لم يستطع استكمال مشوار المنافسة في دوري أبطال آسيا.