كاسترو يتخذ قرارًا بشأن ثنائي النصر السعودي ويؤجل مصير أوسبينا
اتخذ البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قرارًا بشأن اثنين من لاعبي فريقه في الموسم المقبل.
ويستعد النصر لخوض آخر مواجهتين في دوري روشن السعودي أمام الرياض والاتحاد، يومي 23 و27 مايو الجاري.
وبدأ مسؤولو النصر الترتيب للموسم المقبل، خاصة أن الفريق لم يحقق لقب الدوري هذا الموسم كما أنه لم يستطع استكمال مشوار المنافسة في دوري أبطال آسيا.
واستقر كاسترو على قرار نهائي بشأن ثنائي منتخب كوت ديفوار غيسلان كونان وسيكو فوفانا، اللذين أعارهما النصر في يناير الماضي.
ورحل كونان إلى الفيحاء السعودي في الانتقالات الشتوية الأخيرة، كما أعار النصر لاعبه سيكو فوفانا للاتفاق السعودي.
وأكدت صحيفة (الرياضية) السعودية أن كاسترو يرفض تمامًا فكرة عودة الثنائي الإيفواري في الموسم المقبل إلى صفوف النصر.
ووافق مدرب النصر على رحيل كونان وفوفانا، سواء بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.
وينتهي عقد كونان بنهاية الموسم المقبل، بينما يستمر عقد فوفانا حتى صيف 2026.
وطالبت إدارة النصر المدرب البرتغالي بحسم مصير حارس المرمى الكولومبي دافيد أوسبينا، قبل نهاية عقده مع الفريق خلال الأيام القادمة.
وأعاد النصر أوسبينا عقب تعافيه من الإصابة خلال يناير الماضي، وشارك الحارس الكولومبي بالفعل في مباريات فريقه منذ لقاء الرائد يوم 7 مارس الماضي، على مدار آخر 10 مباريات للفريق.