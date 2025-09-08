بالاسم.. مدرب عالمي يرفض تدريب الأهلي المصري

تبحث إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب بشكل سريع عن التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تراجعت نتائج الفريق تحت قيادته الفترة الماضية.

وكانت إدارة الأهلي قررت رحيل ريبيرو وجهازه المعاون عقب الخسارة أمام بيراميدز بثنائية في الجولة الرابعة للدوري المحلي، وتوقف رصيد الفريق عند 5 نقاط وضعته في المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة.

وأسندت الإدارة مهمة قيادة الفريق "مؤقتًا" إلى عماد النحاس لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي يوم الـ14 من سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وفي هذ السياق، كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، أن هناك مدربًا عالميًّا رفض قيادة الفريق الأحمر بعد التواصل معه خلال الساعات الماضية.

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي": "بدأت خطوات اختيار المدرب الجديد للنادي الأهلي، سمعنا أنه يوجد حديث مع سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو وميلان السابق، والأخير احترم النادي الأهلي، لكن قال إنه يُفضل التدريب في أوروبا في الوقت الحالي".

وتابع: "أيضاً توجد تقارير عن التواصل مع البرتغالي جوزيه غوميز، مدب الفتح السعودي الحالي والزمالك السابق، ولكن الحقيقة أنه لم يتحدث معه أحد من الأهلي، لكن هناك وكلاء يتواصلون، لكن النادي الأهلي لم يتحدث إطلاقًا مع غوميز".

وأردف: "غوميز بعد مجهوده مع الفتح في الموسم الماضي، بما يشبه المعجزة، تم تجديد عقده ووضع شرط جزائي مليون دولار، والنادي يريد أن يُجدد عقده، إدارة الأهلي أثقلت قدميها من أجل اختيار مدرب جيد، ولا يريدون أن يسقطوا مرة أخرى في الخطأ ذاته بعد ريبيرو، ويحاولون تغيير الفكر والمدرسة".

وكان غوميز يتولى تدريب الزمالك خلال الفترة من فبراير 2024 حتى سبتمبر من العام ذاته، إلا أنه قرر الرحيل لتدريب الفتح السعودي.

وحصل جوزيه غوميز، مع الفريق الأبيض على لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية وبطولة كأس السوبر الأفريقي لعام 2024.