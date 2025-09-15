5 أندية تفجّر أولى أزمات الثقة في حكام الدوري التونسي

اندلعت أزمة قوية داخل لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم بعد انقضاء منافسات الجولة الخامسة ذهابا من المسابقة.

وفجرت 5 أندية أول أزمات الثقة بينها وبين لجنة الحكام التي يرأسها منذ فبراير الماضي الحكم الدولي الجزائري السابق جمال الحيمودي، إذ شهدت 5 من أصل 8 مواجهات دارت نهاية الأسبوع الماضي احتجاجات عارمة أعقبتها بيانات نارية وتصريحات مدوية حول أداء الحكام.

وشهدت مباريات السبت الماضي أقصى درجات الاحتجاجات وردود الأفعال الغاضبة على أداء الحكام والتي كان أشدها لهجة من قبل نادي اتحاد بن قردان الذي تلقى خسارة دراماتيكية أمام ضيفه النادي البنزرتي في الدقيقة 90 +10.

واعتبر اتحاد بن قردان في خطاب وجهه إلى اتحاد الكرة التونسي ولجنة الحكام إن حكم المباراة حسام بولعراس، الذي عاد للتو من عقوبة الإيقاف بعد أزمة نهائي كأس السوبر، تسبب في خسارة الفريق.

واحتج اتحاد بن قردان في بيان عاصف على طاقم الحكام مطالبا اتحاد الكرة باتخاذ قرارات حازمة تجاه الحكام الذين تورطوا في تغيير النتائج بأخطائهم الكارثية.

من جانبه، اعترض الترجي التونسي على الحكم الدولي نضال اللطيف بعد أدائه المثير للجدل في مباراة الفريق أمام الملعب التونسي مساء السبت الماضي.

واعتبر الترجي أن تراجع نضال اللطيف عن الإعلان عن ركلة جزاء للفريق في الشوط الأول بجانب التغاضي عن بطاقة حمراء لأحد لاعبي المنافس حوّل وجهة المباراة وفق تصريحات لبعض الأطراف داخل الفريق.

من جهته، نشر نادي مستقبل قابس الذي تلقى أمس الأحد خسارة (1 ـ0) على ملعبه ضد ترجي جرجيس اتهامات خطيرة لطاقم حكام المباراة مشيرا إلى أن الحكم خليل الجريء ارتكب أخطاء فادحة خصوصا لقطة طرد اللاعب محمد عبد الرحمان.

تعبر الهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بقابس أولا على إستغرابها الشديد من تعيين نفس الحكم خليل الجريئ في مناسبتين خلال 5... Posted by Avenir Sportif De Gabés "Page-Officielle" on Sunday, September 14, 2025

وانضاف الاتحاد المنستيري والصفاقسي إلى قائمة الأندية التي أثارت أزمة قوية حول أداء الحكام في الجولة الخامسة، وذلك بعد احتجاج الأول على صافرة الحكم محرز المالكي في مباراة النجم واعتراض الثاني على أداء الصادق السالمي في الكلاسيكو أمام الإفريقي.

وقال منتصر الوحيشي مدرب الاتحاد المنستيري بعد نهاية مباراة فريقه ضد النجم الساحلي (1-1) إن صافرة محرز المالكي اثرت على نتيجة المباراة.

ووجه الوحيشي اتهامات لحكام غرفة الفيديو (الفار) مضيفا أن الحوار الذي دار بين الحكم الرئيسي وغرفة الفار كان يوحي بالعديد من المؤشرات الخطيرة وفق قوله.

وتقام غدا الثلاثاء أولى مباريات الجولة السادسة من الدوري التونسي للمحترفين والتي تقام على 3 دفعات وتنتهي منافساتها يوم الخميس 18 سبتمبر الجاري.