تشكيل ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا في مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

يستهل ريال مدريد صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات مشواره في دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء بمواجهة أولمبيك مارسيليا في الجولة الافتتاحية من مرحلة الدوري.

وبعد تتويجه بلقب النسخة قبل الماضية من دوري الأبطال بالفوز في النهائي على بروسيا دورتموند، فشل الفريق الملكي خلال الموسم الماضي في تخطي عتبة ربع النهائي عندما خسر أمام آرسنال في مجموع المباراتين (5 ـ1).

وتشهد المباراة اليوم أمام أولمبيك مارسيليا غيابات عدة في تشكيل ريال مدريد حيث سيفتقد المدرب تشابي ألونسو جهود كل من فيرلان ميندي وروديغر وإندريك وإدوارد كامافينغا بسبب الإصابة.

أما من جانب مدرب مارسيليا، روبرتو دي زيربي، فلن يكون بإمكانه التعويل جهود نايف أكرد الذي تعرض لإصابة في الرأس ضد لوريان، وتراوري الذي يعاني من إصابة في الفخذ.

وسيكون متوقعا أن يلعب ريال مدريد بالتشكيل التالي أمام مارسيليا:

كورتوا - ألكسندر-أرنولد، ميليتاو، هويسن، كاريراس - فالفيردي، غولر، تشواميني - ماستانتونو، مبابي، فينيسيوس.

أما أولمبيك مارسيليا فينتظر أن يعول مدربه على التشكيل التالي:

رولي - بافارد، باليردي، ميدينا - موريلو، هويبيرج، كوندوجبيا، وياه - غرينوود، أوباميانغ، غوميز.

وتبدأ مباراة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا في الساعة 10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وسيتم نقلها مباشرة على قنوات bein sports.

وسبق لريال مدريد وأولمبيك مارسيليا أن التقيا وجها لوجه في 4 مناسبات في دوري أبطال أوروبا وذلك في نسختي 2003 و2009 والتي حسمها الريال بالفوز في جميعها.