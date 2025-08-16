"أكبر مفاجآت الميركاتو".. ريال مدريد يقتحم صفقة "المتمرد" (فيديو)

اقتحم ريال مدريد سباق التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، لاعب نيوكاسل يونايتد، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر مفاجآت الميركاتو الصيفي.

المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا أصبح محور جدل واسع في إنجلترا بعد تمرده على ناديه ومقاطعته التدريبات، تعبيرًا عن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الحالية، الأمر الذي فتح الباب أمام "الملكي" لدخول المشهد بقوة.

منافسة شرسة مع ليفربول

إدارة ريال مدريد قررت تسجيل فرانكو ماستانتونو ضمن فريق كاستيا، وهو ما يُفسح المجال أمام ضم صفقة جديدة للفريق الأول قبل إغلاق الميركاتو في سبتمبر.

ورغم أن التقارير أشارت إلى بحث النادي عن لاعب وسط، إلا أن الاتجاه بات أقرب نحو مهاجم صريح، خاصة في ظل اعتماد تشابي ألونسو على أسلوب المهاجمين في بعض المباريات الأولى له مع الفريق.

وبرز اسم ألكسندر إيزاك والذي ارتبط اسمه ببرشلونة في وقت سابق من هذا العام، للانتقال لريال مدريد، وفقًا لما ذكرته شبكة beIN SPORTS.

وبحسب ما كشفه ريتشارد كيز، مقدم البرامج في الشبكة، فإن ريال مدريد دخل رسميًا سباق الصفقة، ما ينذر بمنافسة مالية قوية قد تشعل السوق الأوروبي في أيامه الأخيرة.

ليفربول كان الأقرب لضم إيزاك هذا الصيف بعدما تقدم بعرض وصلت قيمته إلى 110 ملايين جنيه إسترليني ورفضه نيوكاسل، مع تجهيز عرض جديد يُقدر بـ140 مليونًا، وسيواجه الآن منافسة شرسة من ريال مدريد.

أزمة تكتيكية محتملة

إيزاك يتمتع بقدرات تهديفية هائلة تجعله إضافة نوعية لريال مدريد، لكن دمجه مع كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور يثير التساؤلات أمام المدرب الحالي تشابي ألونسو.

ثلاثي هجومي بهذه القوة قد يصعب إشراكه معًا إلا بالعودة إلى خطة 4-4-2 التي استخدمها المدرب السابق كارلو أنشيلوتي في مواسم سابقة.

وفي هذه الحالة سيغيب اسم بارز عن التشكيل الأساسي، ما يضع ألونسو أمام معضلة تكتيكية حقيقية.

قيمة الصفقة والقرار النهائي

نيوكاسل يرفض التخلي عن نجمه بأقل من 140 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يضع ريال مدريد أمام معادلة صعبة بين الاستفادة الفنية والعبء المالي.

الصفقة قد تكون الأضخم في الميركاتو الحالي، لكنها في الوقت ذاته قد تُحدث ارتباكًا داخل غرفة الملابس، ما يجعل القرار النهائي بيد إدارة فلورنتينو بيريز.