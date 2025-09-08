قصر الإليزيه: ماكرون سيعين رئيس وزراء جديدا في الأيام المقبلة
الفيفا ينهي أزمة الملابس قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو

الاجتماع الفني لمباراة مصر وبوركينا فاسوالمصدر: حساب الاتحاد المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 6:34 م

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم وصول خطاب رسمي من جانب الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" إلى مراقب مباراة مصر وبوركينا فاسو بشأن أزمة الملابس الخاصة باللقاء.

ويحل منتخب مصر ضيفاً على بوركينا فاسو، غداً الثلاثاء، في الجولة الثامنة للمجموعة الأولى بتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 وأعلن الاتحاد البوركيني، في بيان رسمي، اختيار الزي الأسود بالكامل لحارس مرماه، بينما يرتدي اللاعبون الزي الأبيض، كما أن منتخب مصر يرتدي القميص الأحمر والشورت الأسود، بينما يرتدي حارسه الزي الأخضر بالكامل.

وأشار الاتحاد البوركيني إلى أن هناك تضاربًا في الألوان بين الحارس ولاعبي منتخب مصر؛ ما جعل مراقب المباراة يطالب الفراعنة بتغيير لون الشورت خاصة أن اللوائح تمنح الأولوية في اختيار الملابس لأصحاب الأرض.

 وأكد الاتحاد المصري أنه لا يملك لوناً ثالثاً لأطقم الملابس سوى الشورت الأبيض والأسود، بينما أكد المراقب أن منتخب غانا يملك 3 ألوان وهو متعاقد مع شركة الملابس نفسها التي يرتدي منتخب مصر علامتها التجارية.

 وقال الاتحاد المصري، في بيانه، إن سلامة موقف المنتخب في اختيار ألوان زيه خلال مباراته أمام بوركينا فاسو ضمن الجولة الثامنة لتصفيات كأس العالم في إطار الألوان التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنسبة لكل فريق، سواء فيما يتعلق بالزي الأساسي أو الاحتياطي.

وأضاف البيان:" أقر الاتحاد الدولي صحة موقف المنتخب المصري في خطاب إلى مراقب مباراة الغد".

