مفاجأة تركي آل الشيخ لجماهير النصر السعودي

وعد تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بمفاجأة لجماهير نادي النصر.

وكشف آل الشيخ عبر بيان رسمي نشره بحسابه بموقع إكس" عن مفاوضات تدور مع إدارة نادي النصر السعودي لإقامة مباراة ودية عالمية في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن هناك ترقباً لرد إدارة النصر بخصوص هذه المباراة العالمية التي ستقام في الفترة المقبلة.

ولم يكشف آل الشيخ عن هوية منافس النصر في هذه المباراة الودية العالمية أو موعد إقامتها، وإن كانت على الأرجح ستكون في فترة الراحة بين الدورين في نهاية العام الجاري حال الاتفاق مع فريق أوروبي.

وأعلن آل الشيخ في وقت سابق عن إطلاق قناة نادي الهلال السعودي عبر منصة DAZN العالمية على أن يشرف موسم الرياض على المحتوى والبرامج المعروضة عبر قناة الهلال.

وكان نادي النصر قد افتتح موسمه المحلي بشكل مخيب للآمال بعد الخسارة أمام الهلال برباعية مقابل هدف واحد في نهائي كأس السوبر السعودي كما تعادل مرتين في أول 3 جولات أمام الرائد والأهلي.

وافتتح النصر مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة بالتعادل خارج ملعبه مع الشرطة العراقي بهدف لكل منهما.

وأقال النصر مدربه البرتغالي لويس كاسترو، واستعان بخدمات المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي لقيادة الفريق.