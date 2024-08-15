كشف مصدر قانوني عن الحكم المتوقع صدوره ضد أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وذلك بعد اتهامه بتهمة القيادة تحت تأثير مخدر الحشيش، بالإضافة إلى حادث السير.

وقررت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، إحالة فتوح إلى المحاكمة، بتهمة القتل وتعاطي المخدرات على خلفية حادث سير، فجر الأحد الماضي، في أثناء عودته من طريق الساحل الشمالي إلى القاهرة.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين شرطة بعدما صدمه أحمد فتوح بسيارته، وهو ما تسبب في إلقاء القبض على اللاعب والتحقيق معه من جانب الجهات المختصة.

وأمرت النيابة بإحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمحاكمته فيما نُسب إليه من إحرازه جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل المجني عليه السيد أحمد السيد، حال قيادته سيارة تحت تأثير ذلك المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر.

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وقال مصدر قانوني، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الحكم المنتظر ضد فتوح هو الحبس من 6 شهور إلى 3 سنوات.

وأضاف: "في حالة تسوية الأمور مع أهل المتوفى ودفع الدية وتم التنازل، سيحاسب اللاعب على تهمة القيادة تحت تأثير المخدرات".

واختتم: "الحكم في هذه الحالة سيكون لمدة 6 أشهر واجبة النفاذ؛ نظرا لأنه حق الدولة، فبالتالي صعب إيقاف الحكم أو عدم التنفيذ".