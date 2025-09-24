سعود عبد الحميد يقترب من العودة إلى الدوري السعودي

بات سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لنادي لانس الفرنسي المعار من روما الإيطالي، على أعتاب العودة إلى الملاعب السعودية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

اللاعب الدولي السعودي عانى من قلة دقائق اللعب الموسم الماضي مع روما، ما دفعه إلى قبول تجربة جديدة في الدوري الفرنسي عبر لانس صيف 2025.

غير أن معاناته استمرت في الفريق الجديد، إذ لم يحظَ إلا بمشاركات محدودة بديلًا في الدقائق الأخيرة من المباريات.

أخبار ذات علاقة ماذا قدم سعود عبد الحميد في ظهوره الأول مع لانس الفرنسي؟ (فيديو)

الوجهة المقبلة

قالت قناة SBC إن سعود عبد الحميد سيعود بالفعل إلى دوري روشن الشتاء القادم، مشيرًا إلى أن نادي نيوم سيكون وجهته المقبلة.

هذه الخطوة قد تُفاجئ جماهير الهلال التي كانت تتطلع لعودة اللاعب، خاصة مع حاجة الفريق لخدماته في مركز الظهير الأيمن بعد استبعاد البرتغالي جواو كانسيلو من القائمة المحلية بسبب تكرار إصاباته.

ورغم الظروف التي يمر بها الهلال في هذا المركز، لم يدخل النادي في أي مفاوضات مع سعود خلال الفترة الماضية، نظرًا إلى وجود الثنائي كانسيلو وحمد اليامي.