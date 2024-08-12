أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الاثنين.

وأعلن أتلتيكو عبر موقعه على الإنترنت إنه توصل لاتفاق مع سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لضم المهاجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم حتى عام 2030.

وأشار أتلتيكو في بيانه، إلى أن توقيع العقود، جاء بعد نجاح المهاجم الأرجنتيني في اجتياز الكشف الطبي بنجاح.

وشارك ألفاريز مؤخرًا مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كوبا أمريكا 2024 بالولايات المتحدة الأمريكية كما لعب في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس ولكن منتخب بلاده ودع أمام فرنسا من ربع النهائي.

ويبلغ جوليان ألفاريز 24 عامًا، وبدأ مشواره الاحترافي مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني منذ عام 2019.

وانضم ألفاريز إلى مانشستر سيتي في صيف 2022 في صفقة وصلت قيمتها إلى 21 مليون يورو.

ولعب النجم الأرجنتيني 103 مباريات بقميص مانشستر سيتي، وسجل 36 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة رغم أنه كان بديلًا أغلب الوقت للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند.

وساهم ألفاريز في تحقيق لقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين الذي لعب بقميصه 36 مباراة، وسجل 9 أهداف