أول المرشحين لمنصب المدير الرياضي في الهلال

كثفت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل تحركاتها من أجل التعاقد مع مدير رياضي أجنبي في المرحلة القادمة.

واستقر فهد المفرج، المدير التنفيذي للجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الرحيل عن منصبه بعد أن قضى 12 عاماً.

أخبار ذات علاقة فهد المفرج يحسم مستقبله مع الهلال

وكشف الإعلامي عبد الوهاب القحطاني عبر حسابه بمنصة إكس عن ترشيح سام جيويل لشغل منصب المدير الرياضي بنادي الهلال في المرحلة القادمة.

أخبار ذات علاقة هل طلب نواف العقيدي الانتقال إلى الهلال؟

وأصبح جيويل أول مرشح لشغل هذا المنصب في نادي الهلال وستتم المفاضلة بينه وبين بعض الأسماء الأخرى المرشحة.

وبدأ سام جيويل عمله كمحلل بيانات وبعدها رئيس قسم الكشافة في برايتون كما اكتشف أكثر من لاعب وعلى رأسهم جواو بيدرو.

ويشغل حالياً سام جيويل رئاسة قسم التوظيف بنادي تشيلسي الإنجليزي المتوج بلقب كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

أخبار ذات علاقة رقم جنوني.. كم طلب إيزاك من أجل الانتقال إلى الهلال؟

ويستعد الهلال بقيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاغي لخوض منافسات الدوري السعودي بعد قراره بالاعتذار عن بطولة كأس السوبر المحلي التي تقام في شهر أغسطس المقبل في هونغ كونغ بسبب تعارض موعدها مع الإعداد للموسم الجديد.