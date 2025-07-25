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رياضة

أول المرشحين لمنصب المدير الرياضي في الهلال

أول المرشحين لمنصب المدير الرياضي في الهلال
سام جيويل المرشح لمنصب المدير الرياضي بنادي الهلالالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 8:14 ص

كثفت إدارة نادي الهلال السعودي  برئاسة فهد بن نافل تحركاتها من أجل التعاقد مع مدير رياضي أجنبي في المرحلة القادمة.

واستقر فهد المفرج، المدير التنفيذي للجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الرحيل عن منصبه بعد أن قضى 12 عاماً.

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 وكشف الإعلامي عبد الوهاب القحطاني عبر حسابه بمنصة إكس عن ترشيح سام جيويل لشغل منصب المدير الرياضي بنادي الهلال في المرحلة القادمة.

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 وأصبح جيويل أول مرشح لشغل هذا المنصب في نادي الهلال وستتم المفاضلة بينه وبين بعض الأسماء الأخرى المرشحة.

وبدأ سام جيويل عمله كمحلل بيانات وبعدها رئيس قسم الكشافة في برايتون كما اكتشف أكثر من لاعب وعلى رأسهم جواو بيدرو.

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ويشغل حالياً سام جيويل رئاسة قسم التوظيف بنادي تشيلسي الإنجليزي المتوج بلقب كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

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