الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يهزم ريال سوسيداد ويصعد لمرحلة خروج المغلوب

فاز مانشستر يونايتد على مضيفه ريال سوسيداد 1-صفر، اليوم الخميس، لكن الفريق الإسباني تصدر المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفارق الأهداف، وسيصعد مع الفريق الإنجليزي لمراحل خروج المغلوب.

وسجل أليخاندرو جارناتشو هدفه الأول مع يونايتد بعد 17 دقيقة عندما أرسل له كريستيانو رونالدو تمريرة جميلة أمام المرمى، ووضع اللاعب البالغ من العمر 18 عاما الكرة في زاوية الشبكة.

وكان يونايتد يحتاج لهدف آخر للتفوق على سوسيداد بفارق الأهداف، لكن الفريق الإنجليزي كافح لصناعة فرص حقيقية في الشوط الثاني.

وتصدر سوسيداد المجموعة برصيد 15 نقطة وهو نفس رصيد يونايتد. وسيلعب شريف تيراسبول من مولدوفا في دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن احتل المركز الثالث بعد فوزه 1-صفر على أرضه على أومونويا نيقوسيا.