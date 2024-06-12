لوكمان يدق أبواب الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية أن النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتلانتا الإيطالي، ليس لديه مانع في الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد.

لوكمان صاحب الـ26 عامًا، يلعب في صفوف أتلانتا، منذ صيف 2022، عندما انضم قادمًا من لايبزيغ الألماني.

وسجل لوكمان 3 أهداف "هاتريك" في نهائي الدوري الأوروبي 2024 ضد باير ليفركوزن الألماني، ليقود فريقه للفوز (3-0) وتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.

وحصل لوكمان على جائزة لاعب المباراة، بعد الهاتريك الحاسم الذي أوقف سلسلة 51 مباراة بلا خسارة لليفركوزن.

ووفقا لما ذكره حساب "أنسايدر آتي"، المتابع لأخبار الاتحاد السعودي، فإن شركة “Roof” المسؤولة عن إدارة أعمال لوكمان، لا تمانع في انضمامه إلى الاتحاد الموسم المقبل.