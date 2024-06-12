لوكمان يدق أبواب الاتحاد السعودي
كشفت تقارير صحفية أن النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتلانتا الإيطالي، ليس لديه مانع في الانتقال للدوري السعودي عبر بوابة نادي الاتحاد.
لوكمان صاحب الـ26 عامًا، يلعب في صفوف أتلانتا، منذ صيف 2022، عندما انضم قادمًا من لايبزيغ الألماني.
وسجل لوكمان 3 أهداف "هاتريك" في نهائي الدوري الأوروبي 2024 ضد باير ليفركوزن الألماني، ليقود فريقه للفوز (3-0) وتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.
وحصل لوكمان على جائزة لاعب المباراة، بعد الهاتريك الحاسم الذي أوقف سلسلة 51 مباراة بلا خسارة لليفركوزن.
ووفقا لما ذكره حساب "أنسايدر آتي"، المتابع لأخبار الاتحاد السعودي، فإن شركة “Roof” المسؤولة عن إدارة أعمال لوكمان، لا تمانع في انضمامه إلى الاتحاد الموسم المقبل.
وأوضحت الشركة أنه "حدث استفسار من جانب أكثر من ناد سعودي بعد نهائي الدوري الأوروبي، لشراء عقد لوكمان".
وسيواجه الاتحاد منافسة قوية من جانب بايرن ميونخ الألماني؛ إذ ذكرت التقارير أن إدارة النادي البافارق ناقشت فكرة التعاقد مع لوكمان في الأسابيع الأخيرة، لكن حتى الآن لم يكن الأمر ملموسًا على الإطلاق؛ إذ لن يغادر اللاعب أتلانتا إلا للانضمام إلى ناد كبير هذا الصيف، وتقدر قيمته بحوالي 25-30 مليون يورو".
ويجيد المهاجم النيجيري اللعب في مركزي المهاجم والجناح الأيسر، ويرتبط بعقدٍ سارٍ مع أتلانتا حتى يونيو 2026.
وشارك لوكمان في 41 مباراة مع فريقه الإيطالي بالمسابقات كافة خلال الموسم الماضي، وسجل 15 هدفا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.