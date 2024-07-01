خروج المكسيك من كوبا أمريكا والإكوادور تتقدم

حجزت الإكوادور مكانها في دور الثمانية ببطولة كوبا أمريكا 2024 المقامة بالولايات المتحدة، اليوم الاثنين، بعد أن تعادلت بشق الأنفس دون أهداف مع المكسيك، التي ودعت البطولة بعد حصولها على المركز الثالث بين فرق المجموعة الثالثة.

في دور الثمانية ستلتقي الإكوادور مع الأرجنتين حاملة اللقب، بينما ستلتقي فنزويلا، متصدرة المجموعة والتي فازت 3-صفر على جامايكا، مع كندا.

وفي نهاية دور المجموعات تساوت الإكوادور في رصيد النقاط مع المكسيك بأربع نقاط لكنها تفوقت بفارق كبير من الأهداف.