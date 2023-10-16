تقليص عقوبة ناتشو وتأكد مشاركته في الكلاسيكو
قررت لجنة المسابقات برابطة الدوري الإسباني، تقليص فترة إيقاف ناتشو فرنانديز مدافع نادي ريال مدريد الأولية من ثلاث مباريات إلى مباراتين فقط، ليتأكد مشاركته في الكلاسيكو أمام برشلونة.
وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف ناتشو 3 مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام جيرونا، إثر تدخله العنيف على كريستيان بورتو.
وقدم ريال مدريد استئنافًا على العقوبة، ووفق صحيفة "ماركا" اعتمد النادي الملكي، على الاعتذار الرسمي الذي قدمه ناتشو للاعب جيرونا عبر حسابه في موقع تبادل الصور "إنستغرام".
وبهذا القرار تأكد مشاركة ناتشو في مباراة الكلاسيكو المقبلة، حيث غاب عن مباراة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني، وسيغيب أيضاً عن مباراة يوم السبت القادم ضد إشبيلية.
وسيكون ناتشو جاهزاً للعودة في الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر الجاري.
وتقام مباراة الكلاسيكو التي تجمع بين برشلونة ضد ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإسباني مساء الثامن والعشرين من أكتوبر الجاري.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 24 نقطة، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره أوساسونا، في الجولة التاسعة.
بينما تعثر الغريم التقليدي برشلونة، وسقط في فخ التعادل أمام غرناطة ليسقط إلى المركز الثالث برصيد 21 نقطة خلف جيرونا صاحب المركز الثاني بـ22 نقطة.