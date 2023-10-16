تقليص عقوبة ناتشو وتأكد مشاركته في الكلاسيكو

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف ناتشو 3 مباريات بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام جيرونا، إثر تدخله العنيف على كريستيان بورتو.

وقدم ريال مدريد استئنافًا على العقوبة، ووفق صحيفة "ماركا" اعتمد النادي الملكي، على الاعتذار الرسمي الذي قدمه ناتشو للاعب جيرونا عبر حسابه في موقع تبادل الصور "إنستغرام".

وبهذا القرار تأكد مشاركة ناتشو في مباراة الكلاسيكو المقبلة، حيث غاب عن مباراة أوساسونا الأخيرة في الدوري الإسباني، وسيغيب أيضاً عن مباراة يوم السبت القادم ضد إشبيلية.