كلوب: ليفربول "هادئ" رغم صعوبة التهديف
قال المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، إن فريقه لن يشعر بالقلق بسبب ابتعاد مهاجميه عن أفضل مستوياتهم التهديفية ضد لوتون تاون المتواضع في المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1 في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمس الأحد.
وشارك الجناح الكولومبي لويس دياز كبديل لينقذ فريقه بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة بملعب كينيلورث رود، وأهدى الهدف لوالده المختطف في كولومبيا.
وسيطر ليفربول على مجريات المباراة، وكان بإمكانه الفوز لولا سلسلة الفرص المهدورة من داروين نونيز، لكن المدرب الألماني نظر إلى الإيجابيات التي أظهرها المهاجم القادم من أوروغواي.
وقال كلوب: "الفرصة الأولى التي أتيحت له كانت جيدة حقا، تمريرة رائعة، استلم الكرة أولا ثم سددها في العارضة".
وأضاف "لم يكن الفريق بأكمله في حالة جيدة لتسجيل الأهداف، وذلك بالتأكيد لم يكن مفيدا. لكن ما يجعل داروين مختلفا حقا هو أنه يشارك في كل شيء تقريبا، لذلك هذا جيد، نحن هادئون".
وتابع كلوب "حتى إذا كان يجب علينا أن ننهي الفرص بشكل أفضل، لكنني لا أعتقد أن مشكلتنا كانت هي إنهاء الفرص، لقد كانت أشياء أخرى".
وأتم "كان يجب أن نصنع المزيد من الفرص ثم نسجل واحدة أو اثنتين، كنت سأكون راضيا تماما بالفوز هنا 1/0، كنت سأكون سعيدا للغاية، لكن لتحقيق ذلك كان يجب أن نلعب بشكل أفضل".
ويظل ليفربول في المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، بينما خرج لوتون تاون من منطقة الهبوط ليحتل المركز السابع عشر برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن المركز الأخير.
ويلعب ليفربول مع تولوز الفرنسي في الدوري الأوروبي، يوم الخميس، قبل أن يستضيف برينتفورد صاحب المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد القادم.