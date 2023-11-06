كلوب: ليفربول "هادئ" رغم صعوبة التهديف

وسيطر ليفربول على مجريات المباراة، وكان بإمكانه الفوز لولا سلسلة الفرص المهدورة من داروين نونيز، لكن المدرب الألماني نظر إلى الإيجابيات التي أظهرها المهاجم القادم من أوروغواي.

وقال كلوب: "الفرصة الأولى التي أتيحت له كانت جيدة حقا، تمريرة رائعة، استلم الكرة أولا ثم سددها في العارضة".

وأضاف "لم يكن الفريق بأكمله في حالة جيدة لتسجيل الأهداف، وذلك بالتأكيد لم يكن مفيدا. لكن ما يجعل داروين مختلفا حقا هو أنه يشارك في كل شيء تقريبا، لذلك هذا جيد، نحن هادئون".