رد ناري من كلاتنبرغ على عصام عبدالفتاح

عصام عبد الفتاح قال، في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، إن كلاتنبرغ حاول التلاعب بخطوط تقنية الفيديو ليحتسب هدفا لصالح الأهلي المصري في لقاء فاركو بالدوري.

وألغى حكم الفيديو محمود عاشور هدفًا للأهلي سجله بيرسي تاو في لقاء فاركو، يوم 3 أغسطس 2022 بالدوري المصري، الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف.

وأضاف: "كلاتنبرغ حاول التلاعب بخطوط تقنية الفيديو لإثبات صحة الهدف الملغى لصالح بيرسي تاو، ولكن قرار محمود عاشور كان صحيحًا".