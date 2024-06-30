رد ناري من كلاتنبرغ على عصام عبدالفتاح
ردّ الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، رئيس لجنة الحكام المصرية السابق، على اتهامات عصام عبد الفتاح، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق، بشأن تلاعبه بتقنية الفيديو، وتدخله لصالح بعض الأندية.
عصام عبد الفتاح قال، في تصريحات تلفزيونية، أمس السبت، إن كلاتنبرغ حاول التلاعب بخطوط تقنية الفيديو ليحتسب هدفا لصالح الأهلي المصري في لقاء فاركو بالدوري.
وألغى حكم الفيديو محمود عاشور هدفًا للأهلي سجله بيرسي تاو في لقاء فاركو، يوم 3 أغسطس 2022 بالدوري المصري، الذي انتهى بالتعادل من دون أهداف.
وأضاف: "كلاتنبرغ حاول التلاعب بخطوط تقنية الفيديو لإثبات صحة الهدف الملغى لصالح بيرسي تاو، ولكن قرار محمود عاشور كان صحيحًا".
رد ناري من الحكم الإنجليزي
وعلى الفور، فنّد مارك كلاتنبرغ اتهامات عصام عبد الفتاح، مؤكدًا أنها أقاويل مرسلة لا أساس لها من الصحة.
وقال كلاتنبرغ، في تصريحات صحفية، إن عصام عبد الفتاح يريد الشهرة بالحديث عنه، بعد رحيله بعام ونصف العام.
وأوضح الحكم الإنجليزي السابق: "المباراة التي تحدث عنها كانت قبل وصولي إلى مصر، وأقيمت يوم 3 أغسطس 2022، وموعد وصولي كان بعد اللقاء بثلاثة أيام يوم 6 أغسطس، فكيف لي أن أتدخل في هذا الأمر".
وأضاف: "القرار باستبعاد الحكم محمود عاشور هو فني فقط لا غير، إذ يتم اختيار الحكام في المباريات حسب جدارة الحكم، وحسب تحليل الأداء لكل حكم في المباريات السابقة".
واختتم: "لن أضيع وقتي في الحديث عن عصام عبدالفتاح".
يذكر أن عصام عبدالفتاح انتقد تجربة الاستعانة بحكام أجانب سابقين لتطوير منظومة التحكيم المصرية.
وأشار إلى أن التجربة أثبتت فشلها، خاصة أنه تمت الاستعانة بأشخاص ليسوا مؤهلين لتطوير الحكام مثل الإنجليزي كلاتنبرغ؛ وهو ليس محاضرًا في الاتحاد الدولي "فيفا".
وأوضح أن الاتحاد المصري استعان بهؤلاء الأجانب ليكونوا في مواجهة الأهلي والزمالك ليس أكثر، ولم يحدث أي تطور للتحكيم المصري في عهد الأجانب.
ويرأس لجنة الحكام المصرية حاليًا البرتغالي فيتور بيريرا، الذي يواجه شبح الرحيل مع نهاية عقده خلال شهر أغسطس المقبل.