نادال وألكاراز يمثلان إسبانيا في أولمبياد باريس

وبجانب كل من نادال وألكاراز، سيضم فريق الرجال أيضًا كلًا من بابلو كارينيو، آخر من حقق ميدالية أوليمبية في التنس لإسبانيا، وأليخاندرو دافيدوفيتش ومارسيل جرانويرس، المصنف الأول عالميًا في مسابقات الزوجي.

وقال فيرير لوكالة الأنباء الإسبانية: "رافا وكارلوس سيشاركان معًا في باريس إذا لم يكن هناك شيء يمنع ذلك، ومع أنني أعرف جيدًا من سيشكل الثنائي الآخر إلا أنني حتى هذه اللحظة غير متأكد بنسبة 100%".

وسيُعلن الاتحاد الإسباني للتنس عن القائمة النهائية المشاركة في أولمبياد باريس في الرابع من يوليو/تموز المقبل، تزامنًا مع انطلاق بطولة ويمبلدون.

وسيشارك نادال بعمر الـ38 في رابع دورة ألعاب أولمبية في تاريخه، وذلك بعد المشاركة في أوليمبياد أثينا 2004 وبكين 2008، التي حقق فيها الميدالية الذهبية في منافسات الفردي، وريو دي جانيرو 2016 التي حقق فيها ذهبية أخرى، ولكن هذه المرة في منافسات الزوجي بجانب مواطنه مارك لوبيز.