كشف الإعلامي الرياضي عبدالله فلاتة عن كواليس جديدة بشأن استقالة لؤي ناظر سابقًا من رئاسة نادي الاتحاد السعودي، بعد أيام قليلة من تزكيته رئيسًا للعميد.

وقارن فلاتة بين استقالة ناظر وإبراهيم المهيدب من رئاسة النصر السعودي، مؤخرًا، قائلًا في تصريحات تلفزيونية: "المهيدب جاء يصحح الوضع، لكنه وجد معوقات".

وأضاف: "لؤي ناظر تولى رئاسة الاتحاد، ويعلم أن رامون بلانيس الرئيس التنفيذي للنادي، هو من يدير الأمور، وهذا كان التوافق المعروف، ولكنه فوجئ أن الفرنسي كريم بنزيما هو من يدير المشهد ويطلب التعاقدات، وأنا مسؤول عن كلامي".

وتابع: "منذ الموسم الماضي وحدث تدخل في أزمة المدرب نونو سانتو، والآن يتكرر المشهد نفسه، ولما جاء لؤي ناظر وجد أن من يحدد الأشخاص والتعاقدات شخص آخر، ولذلك لا ألوم المهيدب، وناظر على رحيلهما؛ لأن الصورة غير واضحة، فكيف لرئيس النادي لا يقيل مدربًا مثل كاسترو، فهو كان هدفه التصحيح، ولكنه غير قادر على فعل شيء".

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وقرر لؤي ناظر تقديم استقالته رسميًّا من رئاسة الاتحاد، بعد نحو 16 يومًا، من فوزه بالرئاسة بالتزكية، بعد الوقوع في خلاف مع الإدارة الرياضية، وسط أنباء تفيد بأن النجم الفرنسي كريم بنزيما، هو من يتحكم في سير صفقات الاتحاد خلال موسم الميركاتو الصيفي، خاصة بعد تراجع الإدارة عن إتمام صفقة المدرب ستيفانو بيولي، ثم أعلن إبراهيم المهيدب عن تقديم استقالته رسميًّا، مطالبًا بأن يدير النادي جهة واحدة.

وطالب إبراهيم المهيدب، الإدارة الرياضية بمنحه كافة الصلاحيات لإدارة المشهد في نادي النصر، حيث كان يطمح لإقالة المدير الفني لويس كاسترو، وضم ثلاث صفقات أجنبية جديدة، قبل أن يعلن المهيدب عن انسحابه من المشهد النصراوي.