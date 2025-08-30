مركز صادم للأهلي.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز

فاز بيراميدز 2-صفر على الأهلي، ليعمق جراح حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت.

ورفع بيراميدز رصيده إلى ثماني نقاط وتقدم للمركز الثالث، بينما تجمد رصيد الأهلي عند خمس نقاط وتراجع للمركز 12.

ويتصدر الزمالك مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن المصري صاحب المركز الثاني.

وتقدم بيراميدز بهدف في الدقيقة الخامسة أحرزه وليد الكرتي بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة سددها كريم حافظ لترتطم في القائم الأيسر لمرمى الأهلي وترتد إلى الكرتي، الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء لترتطم بالقائم مرة أخرى وتسكن الشباك.

ونجح بيراميدز في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 67 عن طريق الكارتي، الذي استغل تمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أرسلها محمد حمدي على رأس ماييلي الذي مررها إلى الكارتي حيث قام بتسديد الكرة داخل الشباك.

وفي مباراة أخرى بنفس التوقيت، فاز غزل المحلة 3-صفر على مضيفه الإسماعيلي محققا انتصاره الأول بعد أربعة تعادلات، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويتقدم للمركز السادس، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند أربع نقاط في المركز 17.

وتقدم غزل المحلة بهدف في الدقيقة 38 أحرزه رشاد عرفاوي من هجمة منظمة، قبل أن يضاعف عبد اللطيف جريندو النتيجة في الدقيقة 66 بعد عرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أحمد عتمان بتسديدة مباشرة ارتدت من العارضة ليضع جريندو الكرة المرتدة داخل الشباك.

وأحرز كيبو سعيدي الهدف الثالث لغزل المحلة مع الدقيقة 88.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية مباريات اليوم..