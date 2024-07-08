بعد بدء إجراءات رفع القيد.. الإفريقي التونسي يستهدف 4 صفقات جديدة

بات النادي الإفريقي قريبا من رفع عقوبة المنع من التعاقدات وقيد اللاعبين الجدد المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في يناير الماضي، وذلك وفق ما كشفه لـ"إرم نيوز" مصدر مقرب من النادي.

وقال مصدر مسؤول في الإفريقي التونسي الذي شهدت نتائجه خلال العام الماضي تراجعا مدويا بخروجه خالي الوفاض من جميع المسابقات، أن النادي حسم 3 ملفات ديون للاعبين سابقين، فيما تواصل الهيئة التسييرية المؤقتة التعامل مع بقية الملفات وعددها 4

وفي 2 يوليو الماضي، نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة من 11 ناديا تونسيا ممنوعة من قيد لاعبين جدد حتى خلاص ديونها، فيما جاء النادي الإفريقي في مقدمة تلك النوادي من حيث عدد الشكاوى المرفوعة ضده برصيد 7 ملفات.

ووفقا لما حصلت عليه "إرم نيوز" من معطيات، نجح النادي الإفريقي رسميا في خلاص ديون التونسي زكرياء العبيدي والجزائريين إيهاب بلحوسيني ونبيل العمارة وذلك بقيمة تفوق 2 مليون دينار (نحو 630 ألف دولار).

وبالتوازي مع مواصلة إغلاق ملفات ديون أخرى وتسلم وثيقة خلاصها، بدأ مسؤولو النادي الإفريقي، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الأخير لترتيب الدوري التونسي (مرحلة التتويج) في التفاوض مع أربعة لاعبين تونسيين سيتم التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واللاعبون الذين دخل معهم رئيس النادي الإفريقي هيكل دخيل في مفاوضات هم المدافع الدولي حمزة الجلاصي الذي انتهى عقده مع النجم الساحلي في يونيو الماضي، والمهاجم يوسف العبدلي الذي فسخ عقده مع النجم الساحلي أيضا في يناير 2024، ولاعب خط وسط الملعب التونسي حمزة الخضراوي، والمدافع ياسين بوعبيد الذي انتهى عقده مع الأولمبي الباجي في يونيو 2024.

وذكرت المصادر ذاتها أن إدارة النادي الإفريقي التي تم تعيينها لتولي الإشراف على الفريق لموسم 2024 ـ 2025، ستحسم كل الملفات العالقة قبل الأسبوع الأخير من يوليو الحالي.

وبالتوازي مع ذلك بدأ النادي الإفريقي مفاوضاته مع المدرب الفرنسي بول لوغوين الذي تولى تدريب ليون الفرنسي وتوج معه بعدة ألقاب، وذلك لتولي الإشراف على الفريق الأول خلال الموسمين المقبلين.

ووفقا لمصدر قريب من النادي، طالب لوغوين بأجرة شهرية تقدر بـ90 ألف يورو، فيما لا تزال المفاوضات متواصلة معه بشأن عديد النقاط الأخرى.