لعب تجاري.. أسطورة الأهلي يوجه اتهامات خطيرة لمحمد صلاح وعمر مرموش (فيديو)

وجه محسن صالح، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، اتهامات خطيرة لنجوم الفراعنة المحترفين في أوروبا وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وعمر مرموش نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتولى محسن صالح قيادة منتخب مصر من قبل عام 2002 لفترة بسيطة بعد تحقيقه لقب الدوري مع الإسماعيلي.

ويعد محسن صالح أحد أساطير النادي الأهلي الذي دافع عن ألوانه كلاعب كما شغل رئاسة لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء لعدة سنوات.

وقال محسن صالح عبر قناة MBC MASR 2:" الفوز على إثيوبيا في الجولة الماضية بالتصفيات كان بوابة مهمة للتأهل إلى كأس العالم بغض النظر عن الأداء، وماذا سيفيد الأداء إذا لم نصعد للمونديال؟".

وأضاف:" أعتقد أن هناك تضخيم في انتقاد المدير الفني حسام حسن بخصوص الأداء التكتيكي وخاصة أنه درس منافسه السابق إثيوبيا ووضع خطة متوازنة وتشكيل يراه الأنسب وبالتالي المباراة كانت طرف واحد".

وأكد صالح أن الأداء كان جيداً وبه جانب من الجماليات في بعض الأحيان موضحاً أن هناك فرص عديدة ضاعت من المنتخب المصري بسبب الفردية.

وتابع:" منتخب مصر لديه ثنائي محترف في أكبر الأندية العالمية هما صلاح ومرموش، ولكنهما لم يظهرا بالمستوى الكبير الذي يقدماه في الدوري الإنجليزي".

وواصل:" هذا أمر طبيعي لأن اللاعب الكبير في مكانة صلاح ومرموش يقتصد في مجهوده وهو ما أعلمه جيداً لأنني دربت منتخب مصر من قبل".

وأتم قائلاً:" اللاعب المحترف في بعض الأحيان يلجأ إلى اللعب التجاري وهو أمر ملموس في لقاء إثيوبيا".

ويحتاج منتخب مصر للفوز على حساب بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية مساء الثلاثاء لضمان التأهل إلى كأس العالم 2026.